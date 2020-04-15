Банки отказывают предпринимателям в кредитах на зарплату сотрудникам

Банки отказываются выдавать беспроцентные кредиты российским предпринимателям для погашения задолженности по заработной плате, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он уточнил, что отказы владельцы МСБ получают в 80% обращений.

В этой связи Титов намерен обратиться к президенту РФ и объяснить главе государства, что проект по выдаче кредитов бизнесу на зарплаты не работает. При контрольной закупке в 29 регионах аппарат получил отказы в 80% случаях, добавил омбудсмен.

«Этот проект не работает, можно сказать. Неэффективно работает — это слишком мягко», - цитирует Титова издание «Коммерсантъ». Он заявил, что будет настаивать на необходимых мерах со стороны Банка России, чтобы данная схема заработала.

Напомним, начиная с 8 апреля согласно планам ЦБ,банки должны были начать выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу. На данные цели регулятор выделил 150 млрд руб. На кредиты могут рассчитывать представители МСБ из числа наиболее пострадавших отраслей. Размер кредита должны определять по численности работников и по минимальному размеру оплаты труда в расчете на шесть месяцев.