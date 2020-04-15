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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о своем выздоровлении от коронавируса

Москва, 15.04.2020

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил 15 апреля, что его анализы на коронавиурс COVID-19 показали отрицательный результат.  Это означает, что он полностью здоров и может завершить изоляцию.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день»,— написал Проценко на своей странице  в фейсбуке.  Медик пообещал описать все подробности немного позднее.

Напомним, об инфицировании Проценко коронавирусом стало известно 31 марта. За неделю до заболевания врач провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и рядом политиков в ходе их визита в Коммунарку. В эту больницу госпитализируют большинство заболевших новым вирусом в Москве.

После того, как Проценко сообщил о своем инфицировании, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства регулярно проходит тесты на коронавирус и, по его словам, «пока все нормально».

Напомним, наибольше число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве 13 002, в общей сложности в России 21 102 случая заражения коронавирусом. 1694 человек успешно перебороли болезнь. С 15 апреля в столице РФ введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэра города.

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