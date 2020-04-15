Индексы обрушились на 5-7%

Середина недели на российском рынке акций стала провальной. Brent обвалилась сразу на 6%, что подкосило индексы и обрушило акции нефтяных компаний. Не помогли рынку и объявленные президентом РФ Владимиром Путиным новые меры поддержки для бизнеса. Среди прочего глава государства предложил ввести новый кредитный продукт с сокращенной процентной ставкой для предприятий, а также произвести выплаты на зарплаты сотрудникам компаний, которые продолжают работу во время режима самоизоляции.

Индекс Мосбиржи в среду упал сразу на -5,05% до 2498,94 пунктов, на таком уровне показатель был в последний раз 2 апреля. Индекс РТС опустился на -7,62% до 1046,88 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:29 мск стоила 27,68 долларов за баррель (-6,49%). Российская валюта на этом фоне слабеет – 75,33 рублей за доллар.

Акции нефтяников дешевеют четвертую торговую сессию подряд, но в среду падение особенно сильное: «Татнефть» (обыкновенные -7,93%, «префы» -6,95%), «Лукойл» (-7,43%), «Роснефть» (-7,16%), «Сургутнефтегаз» (-5,33%). В минусе также энергетики: «Интер РАО» (-6,83%), «ТГК-1» (-6,34%), «МосЭнерго» (-5,86%). Значительно просели акции ВТБ (-6,16%). Ранее банк перенес годовое общее собрание акционеров (ГОСа), запланированное на 3 июня, в связи с распространением коронавирусной инфекции. В минусе и акции «Сбербанка» (-5,73%).

В лидеры рынка по итогам среды с незначительным ростом удалось вырваться только акциям «ФосАгро» (+1,08%) и «Энел России» (+0,60%).