В ситуации, когда весь мир парализован пандемией COVID-19, в изоляции оказались и люди, и общемировая экономика, которая в привычном отношении, поставлена «на паузу» – многие предприятия закрыты, отдельные сферы бизнеса терпят убытки из-за уменьшения спроса на их услуги/продукты. Проблема, распространившаяся быстрее, чем кто-либо мог думать, по принципу домино, разрушила большинство областей малого и среднего бизнеса по всему миру.

В первую очередь, это коснулось туристических компаний, отелей, ресторанов, баров, ритейла, развлекательного сегмента. Люди теряют не только деньги, но и работу. Так, например, в США по оптимистичным оценкам аналитиков могут потерять работу свыше 37 миллионов человек, в первую очередь в ресторанном сегменте, ритейле и образовании.

Чтобы избежать «умирания» малого и среднего бизнеса и максимального сохранения рабочих мест, крайне необходима помощь от государства. Такие меры уже предприняли в ряде стран: Италия компенсирует 60% арендной платы за март. Самозанятые работники получили компенсации в 600 евро в качестве компенсации за мартовские потери, а компаниям, у которых оборот упал более чем на 25%, правительство частично компенсировало убытки. В Нью-Йорке маленьким арт-галереям (до 5 сотрудников) дают беспроцентный кредит в размере 25 тысяч долларов на выплату зарплат сотрудникам и операционную деятельность, а в Германии открыли фонд помощи предпринимателям объемом свыше 500 млрд евро.

В России компаниям малого и среднего бизнеса предоставили отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) и по банковским кредитам на ближайшие 6 месяцев, снизили в два раза размер страховых взносов для работников малых и средних предприятий. Кроме того, ряд владельцев помещений пошли навстречу рестораторам и поддержали их в тяжелый момент. Так, Центральный рынок на Маросейке, до 30 апреля предоставил скидку в размере 50% на сумму постоянной арендной платы, а переменную часть арендной платы установил в размере 20% от товарооборота. Сергей Гордеев (ПИК) и Мария Ляхова объявили об отмене аренды всем корнерам на фудмаркетах в «Балчуге» и «Саларисе».

Такие меры помогут на первом этапе, но остается открытым вопрос – хватит ли у бюджета средств на поддержку всех заявленных решений. Уже сейчас мы понимаем, что в ситуации с увеличением срока карантина этими мерами поддержка экономики ограничиться не может, и необходимо разрабатывать следующие решения.

Так, например, остается открытым вопрос по поддержке ритейла в общественных пространствах:

Алексей Капитанов, “Хлебозавод №9”, “Красная стрела”, “Суперметалл”

- Общественные пространства – это сегмент рынка, в котором все построено на прибыли от аренды. Его владельцы – представители малого и среднего бизнеса, которые понесли значительные затраты на ремонт и благоустройство своих территорий. Земля находится у них в собственности, и сегодняшние инициативы правительства по арендным каникулам на них никак не распространятся. Соответственно, никаких преференций не получают ритейлеры и ресторанные концепции, расположенные в этих пространствах.

В первый же месяц «Хлебозавод №9» лишился половины своих доходов. Проходимость пространства, которая в обычные дни была 35-40 тыс. человек, упала до 1 тыс. человек с введением последних жестких мер по карантину. И в это число входят только работники охраны, дворники, служба доставки, а также персонал кафе. Арендаторы (кафе и магазины) сейчас работают в режиме доставки – как собственными силами, так и с помощью специальных сервисов, но это все же не закрывает и половину прежнего дохода и, если обязательные каникулы будут продлены еще, то это приведет к не самому благополучному исходу для многих представителей данного бизнеса.

Если говорить про рынок жилой недвижимости, к которому относится наш проект «Красная стрела» на Красносельской, то здесь ситуация гораздо приятнее – пока чувствуем подъем. Инвесторы с запасом валютно-денежной массы заходят на рынок, чтобы реализовать дополнительную маржу. Конечные покупатели могут выгодно купить жилье – при условии, что хранили деньги в долларах или евро. Рынок жилой недвижимости и апартаментов фиксирует цены в рублях, поэтому возможность выгодно приобрести жилье будет сохраняться еще какое-то время – 3-4 месяца.

Также одной из первых удар почувствовала индустрия Event и PR услуг, которые в силу отмены массовых мероприятий лишились большей части своих доходов:

Бесо Туразашвили - основатель и CEO, Electric Brand Consultants

– Мы столкнулись с существенным увеличением упущенной выгоды. Это связано с тем, что мы зависим от общего информационного поля, что, в первую очередь, повлияло на направление PR-услуг. Это ключевое для нас с точки зрения выручки направление должно было принести нам в ближайшие полгода около 60 млн рублей. Сейчас переговоры заморожены, и мы надеемся к ним вернуться, как только накал страстей в медиа немного спадет.

Другой причиной замедления нашей бизнес-активности стала ситуация на смежных рынках. Например, отмена мероприятий, которые были драйвером не только PR-активности, но и производства видеоконтента для презентаций. В частности, мы недосчитались заказа от нескольких российских компаний, которые планировали представить свои проекты на ПМЭФ.

Тем не менее, есть во всем этом и плюсы: мы предоставляем профессиональные b2b-услуги, и к нам уже обратились несколько компаний, которые ищут решения для возникших проблем в области коммуникаций. Также нам удалось сохранить уже имевшихся заказчиков: с нашими основными клиентами мы работаем по модели ритейлера и получаем регулярные поступления, а еще мы имеем достаточно долгий продуктовый цикл, и потому некоторые наши консалтинговые проекты были запущены достаточно давно и не зависят от конъюнктуры.

Мы видим, что государство снижает одну налоговую нагрузку, но также увеличивает другую. Пока что сложно говорить о том, насколько эти меры будут эффективны именно в контексте коронавируса. При этом в других странах мы наблюдаем колоссальное стимулирование экономики: прямые выплаты населению, инвестиции в здравоохранение, займы компаниям.

Очевидно, что чем больше помощь государства населению и бизнесу, тем быстрее экономика сможет восстановиться после предстоящей рецессии.

Развитие ситуации с малым и средним бизнесом и мерами поддержки со стороны государства можно наблюдать также и в странах, где и в обычный период жизни стабильность ряда отраслей зависит от малейших колебаний на общемировом рынке, а в ситуации с эпидемией еще больше усложняет функционирование ряда компаний:

Федерико Баллабрига – Директор оптово-дистрибуторской компании BAGUIO по электротехнической и охранной продукции (Буэнос-Айрес, Аргентина)

– Как у дистрибьютора электротехнической продукции, переменные затраты у нас составляют около 65% от цен, в то время как постоянные издержки – только 15%. Внезапная остановка экономики напрямую влияет на нашу прибыль, сводя ее к нулю или удваивая количество дней работы на время, которое длится карантин. Например, если бы карантин длился 15 дней, нам пришлось бы работать на 15 дней больше, чтобы не потерять прибыль. Получается за месяц мы не заработаем ничего, и это делает нашу работу бесполезной.

В настоящий момент карантин в Аргентине продлен до 23 апреля, но мы не уверены, что сможем вернуться к работе в эти числа. Таким образом, период работы «вхолостую» растягивается, и мы остаемся без прибыли более, чем два месяца, а это 16,6% годового дохода. Если допустить, что мы вернемся к работе 24 апреля, то общая прибыль будет как минимум уменьшаться на 16,67% – здесь мы учитываем то, что после карантина будут продолжаться продажи, какими они были до начала пандемии, но безусловно этого не произойдет.

Чаще всего наш вид малого бизнеса работает ежедневно - еженедельно. Сумма наличных на счету магазинов, как правило, ограничена, и в нашем случае это является самой большой проблемой. Учитывая это, мы расширили кредитную линию для наших клиентов, чтобы помочь восстановить внутренний денежный поток, а также продолжить бизнес. Конечно, такая опция не может быть сделана для всех. Например, у нас есть клиенты, которые еще до кризиса имели проблемы с кредитами. В их случае ситуация наверняка станет только хуже, что на нас отразится возможной потерей клиента навсегда. Я уже видел, как некоторые компании (конкуренты, а также клиенты), которые были не в самом стабильном финансовом положении до COVID-19, начинают продавать все, что могут (инструменты, компьютеры, грузовики, автомобили), чтобы сохранить бизнес, и наверняка это коснется еще больше компаний. На мой взгляд, это может быть хуже, чем болезнь.

В настоящий момент правительство Аргентины немного, но снизило налоговую ставку для компаний малого и среднего бизнеса, а также компенсирует небольшой процент от общей суммы зарплат компании. Для наиболее пострадавших отраслей (авиакомпании, отели, небольшие магазины) предоставлены небольшие кредиты, что помогает снизить расходы от внезапной остановки деятельности, так как все равно остаются фиксированные платежи – электричество, займы, аренда и т.д.

Этот вид «массовой печати денег» (государство недополучает деньги от компаний и населения, и не имеет фондовых запасов) повлияет на будущую инфляцию и цену доллара США к местной валюте – в настоящий момент, стоимость аргентинского песо к доллару снизилась с отметки 80 в феврале до 112 на 14 апреля.

Алекс Кэмпбэлл, Ithaca Consulting (Дублин)

– В нашей отрасли и стране ситуация с короновирусом сейчас такая же, как во всем мире: прогноз по ВВП снизился на семь процентных пунктов, а безработица выросла до 18%, малый и средний бизнес находится на грани банкротства. Британское правительство пообещало покрыть большую часть зарплат сотрудников, которые в противном случае были бы уволены. Я уверен, что подобная же поддержка необходима и от арендодателей как в коммерческом, так и частном секторах.

Тем не менее, есть и области бизнеса, которые находятся в чуть более выигрышном положении:

Сергей Янчуков, основатель и владелец ГК «Мангазея»

— В некотором роде золотодобывающие компании оказались в период кризиса в выигрышных условиях. На мировых биржах уже сейчас наблюдается ажиотажная скупка золотых слитков — инвесторы стараются сохранить свои активы в металле.

Имея многопрофильный портфель в условиях кризиса, компании могут использовать более устойчивый и эффективный бизнес для поддержания и развития других сегментов портфеля. Ведь для любого бизнесмена очевидно, что кризис — это время больших возможностей для тех, кто к нему хорошо подготовился.

Безусловно, вся сегодняшняя ситуация – глобальное испытание для мировой экономики. Мы видим, что каждый сегмент рынка теряет не только прибыль, но и вынужден сокращать рабочие места или закрывать предприятия в целом. Такая тенденция приведет к колоссальным цифрам по безработице, уходу целых бизнес-отраслей с рынка.

Предпринимаемые меры со стороны государства и отдельных владельцев бизнеса для того, чтобы удержать на плаву свои компании – это минимальная помощь на сегодняшний момент. Поскольку разные страны переживают пик распространения вируса не одновременно, неизбежная в этих условиях мировая рецессия будет распространяться по цепочке, как вирус. А учитывая скорость его распространения и закрытия городов на карантин, дополнительная проработка антикризисных мер на долгосрочную перспективу необходима уже сейчас, в том числе, государства смогут расширить списки предприятий, которым может быть оказана помощь.