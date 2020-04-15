Курс доллара: Сбербанк сделал неутешительный прогноз по рублю

Во вторник, 14 апреля рубль продолжил укрепляться к доллару и евро, даже несмотря на активное снижение мировых цен на нефть, которое было зафиксировано вечером. Так, на Московской бирже к закрытию основной торговой сессии курс доллара составил 73,17 руб., что на 44 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Единая валюта ЕС почти осталась на том же уровне к рублю, что и накануне (80,26), потеряв за сутки всего 7,25 коп.

Более низкие темпы роста рубля к евро обусловлены укреплением котировок единой валюты Евросоюза к доллару на глобальном рынке. В частности, вчера вечером участники торгов активно продавали доллар, который является защитным активом, благодаря увеличению интереса спекулянтов к рисковым активам на новостях о незначительном, но всё-таки улучшении ситуации в странах Старого Света с пандемией COVID-19.

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Например, во вторник стало известно, власти Италии и Испании готовятся к отмене ряда ограничительных мер на фоне снижения числа летальных случаев от коронавируса. Также о возможность смягчения карантина задумались и в ФРГ. А вот ситуация в США по-прежнему остаётся очень сложной – там пик эпидемии ещё не наступил. И это явно сейчас играет против доллара и косвенно поддерживает рубль.

При этом Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» считает, что на курс рубля продолжает влиять не ситуация с коронавирусом, а соглашение ОПЕК+, из-за которого цены на нефть первую половину вчерашнего дня шли вверх. А это, по его мнению, позитивно сказывается, что вполне естественно, на российской валюте.

«Но по сути позитивное влияние на инвесторов оказал не размер сокращения нефтедобычи, а сам факт, что крупнейшие страны-производители готовы сокращать добычу «чёрного золота», – подчеркнул эксперт. – Но вопросы всё-таки остаются, и главный из них – является ли достаточным для стабилизации рынка нефти сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки».

Хомяков отметил, что истинный объём снижения спроса будет понятен лишь тогда, когда все страны выйдут из карантина.

«Пока же большинство аналитиков сходятся во мнении, что такого уровня снижения будет недостаточно. Необходимо минимум снижать на 15-25 млн баррелей в сутки. Пойдут ли на это челны ОПЕК+, пока говорить сложно. А ведь от этого фактора и от того, как надолго затянется карантин, будет зависеть дальнейшее движение в ценах на нефть, а также курс рубля», – резюмировал эксперт.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в утренние часы стоимость контрактов Brent держалась выше 32 долл. за бочку, что было выше чем при закрытии торгов накануне.

«Именно это позволило российской валюте открыться ростом, – убеждён он. – А вот в дальнейшем нефтяные котировки стали проседать, а ближе к вечеру вовсе скорректировались в район 30 долл».

Но, несмотря на это, как отметил Кравченко, всё равно рубль продолжал удерживать свои позиции, прибавляла к доллару, и теряя к евро.

«Дело в том, что единая европейская валюта вчера демонстрировала уверенное укрепление на Forex вместе с основными фондовыми индексами Старого Света, чувствуя себя при этом гораздо увереннее большинства других валют EM. При этом марка Brent продолжала терять и к 19:00 мск подешевела уже на 5%. Очень боюсь, что уже сегодня это может сказаться на курсе рубля, который вероятнее всего развернётся в обеих валютных парах», – резюмировал Кравченко.

Напомним, во вторник вечером стоимость нефти Brent на торгах Лондонской биржи опустилась ниже 30 долл. за баррель. Так, по данным на 18.31 мск цена июньских контрактов на нефтяную смесь этой марки опускалась на 5,36% – до 30,04 долл. за баррель, при этом в моменте показатель достигал 29,95 долл. Цена майских фьючерсов на «чёрное золото» сорта WTI снижалась на 5,98% – до 21,07 долл. за бочку.

Как отмечают некоторые эксперты, несмотря на соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, сейчас сохраняются опасения по поводу баланса спроса и предложения «чёрного золота» на рынке, а трейдеры сомневаются в том, что усилий картеля и примкнувшего к нему стран по снижению добычи сырья будет достаточно.

Между тем аналитики «Сбербанка» предположили, что так называемая «рискофобия», когда трейдеры теряли аппетит к рисковым активам, вновь вернётся на рынки из-за дальнейшего сохранения карантинных мер.

Кроме того, они подчеркнули, что ключевым событием для курса рубля станет заседание Железнодорожной комиссии Техаса, являющейся регулятором нефтедобычи в этом крупнейшем нефтедобывающем штате США.

«В ходе заседания рассмотрят предложение ограничить добычу по примеру ОПЕК+. Но почти наверняка такая идея не будет поддержана, так как в США многие считают, что в роли ограничителей успешно выступят рыночные факторы. Поэтому, если это заседание не преподнесет сюрпризов, то «чёрное золото» продолжит дешеветь, а рубль уже сегодня отправится в коридор 74,00-75,00 за доллар», – резюмировали аналитики «Сбербанка».