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Назван последний регион России, где нет случаев заражения COVID-19

Москва, 15.04.2020

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса, в нашей стране остался всего один регион, где не выявлено ни одного заразившегося COVID-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 24490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 региона. Единственным регионом России, где пока не зарегистрировано ни одного человека с коронавирусной инфекцией, остается республика Алтай. В частности, с середины марта в регионе действует режим повышенной готовности», – говорится в заявлении оперштаба, выдержки из которого публикует ТАСС.

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+272 случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны за сутки 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

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