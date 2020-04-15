Вход/Регистрация Подписка

Цена на нефть упала ниже $30 за баррель

Москва, 15.04.2020
  • Цена на нефть упала ниже $30 за баррель

Из открытых источников

Цена на нефть продолжает снижаться на новостях о распространении коронавируса. Утром 15 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 7,44% - до $29,38 за баррель, передает ТАСС. Цена на нефть WTI показала падение на 7,94%, до отметки $20,63 за баррель.  Выше данных показателей цена на сырье удерживалась всю прошлую неделю на оптимизме от новостей по переговорам по сокращению добычи сырья странами ОПЕК+.

Напомним, на экстренном заседании стран ОПЕК+ 12 апреля было достигнуто окончательное соглашения по сокращению добычи нефти от уровня октября 2018 года. Согласно итоговому документу на 23% ожидается сокращение цены в мае — июне текущего года,  до конца 2020 года страны – участницы альянса сократят стоимость еще на 18%. Далее последует сокращение еще на 14%  до конца апреля 2022.

На первом этапе выполнения соглашения ОПЕК+ снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки,  после чего последует, далее последует сокращение  на восемь и шесть миллионов баррелей поэтапно. Мексика, которая не соглашалась на общие условия, готова уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч компенсируют США. Из-за позиции Мехико, напомним, переговоры затянулись на пять дней.

Несмотря на  достигнутое соглашение, у трейдеров сохраняются сомнения по поводу баланса спроса и предложения нефти на рынке из-за продолжающейся пандемии. Участники рынка сомневаются, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Прогноз для банков изменен на негативный
    Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам ряда банков из-за потенциальных убытков в результате пандемии и падения цен на нефть
  2. Аналитики оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса
    Несмотря на беспрецедентные программы поддержки, исчисляемые триллионами долларов, ВВП планеты не вернется к докризисному уровню раньше 2022 года, прогнозируют аналитики
  3. Лунный пузырь Трампа
    Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым США возглавят возвращение людей на Луну для долгосрочного исследования и использования, а затем человеческие миссии на Марс и «другие объекты»
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама