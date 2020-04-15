Цена на нефть упала ниже $30 за баррель

Цена на нефть продолжает снижаться на новостях о распространении коронавируса. Утром 15 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 7,44% - до $29,38 за баррель, передает ТАСС. Цена на нефть WTI показала падение на 7,94%, до отметки $20,63 за баррель. Выше данных показателей цена на сырье удерживалась всю прошлую неделю на оптимизме от новостей по переговорам по сокращению добычи сырья странами ОПЕК+.

Напомним, на экстренном заседании стран ОПЕК+ 12 апреля было достигнуто окончательное соглашения по сокращению добычи нефти от уровня октября 2018 года. Согласно итоговому документу на 23% ожидается сокращение цены в мае — июне текущего года, до конца 2020 года страны – участницы альянса сократят стоимость еще на 18%. Далее последует сокращение еще на 14% до конца апреля 2022.

На первом этапе выполнения соглашения ОПЕК+ снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, после чего последует, далее последует сокращение на восемь и шесть миллионов баррелей поэтапно. Мексика, которая не соглашалась на общие условия, готова уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч компенсируют США. Из-за позиции Мехико, напомним, переговоры затянулись на пять дней.

Несмотря на достигнутое соглашение, у трейдеров сохраняются сомнения по поводу баланса спроса и предложения нефти на рынке из-за продолжающейся пандемии. Участники рынка сомневаются, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно.