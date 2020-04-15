Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменил более 100 пассажирских поездов в России, передает РИА Новости. Россияне в большинстве сидят по домам. Когда появится возможность отправиться в поездку по делам или путешествие – непонятно, так что возрождения спроса на пассажирские перевозки в ближайшее время не ожидается. Как следствие, изменяется частота курсирования ряда пассажирских поездов, а некоторые отменяются.

По данным РДЖ, загрузка поездов дальнего следования снизилась радикально: с 21 марта наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров на сети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май — на 70%. При этом в апреле возвращено в четыре раза больше билетов на поездки, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

На этом фоне свыше РЖД пытается оптимизировать расходы и не увольнять сотрудников, например, 6 тысяч сотрудников Дальневосточной железной дороги переведены на удаленную работу. «В неблагоприятных эпидемиологических условиях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции более 6 тысяч сотрудников ДВЖД уже переведены на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством и личным согласием. Из них 67 человек старше 65 лет, — говорится в сообщении ДВЖД. — В дистанционном режиме трудятся инженерно-технические работники аппарата управления магистрали, а также региональных дирекций и предприятий, характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса».

По всей стране РЖД отправила на «удаленку» почти треть сотрудников — 74 тысячи человек.

Ситуация на российских железных дорогах демонстрирует общее торможение экономических процессов в стране из-за эпидемии коронавируса, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. По его словам, сократился пассажиропоток, в результате РЖД вынуждены сокращать количество поездов даже на самых популярных направлениях внутри страны. Например, отменены «Сапсаны» по маршруту Москва-Нижний Новгород-Москва, хотя это самый популярный поезд в регионе. Это не говоря уже о практически полной остановке пассажирского сообщения с другими странами.

Такая же ситуация и с грузовыми перевозками – в связи с карантинными мерами по всему миру спрос на экспортные поставки различного сырья из РФ упал в разы. Железной дороге сейчас нечего и некуда возить. Ситуация в железнодорожных перевозках в РФ отражает часть общей тенденции по миру – передвижения людей и грузов практически остановлено всеми видами транспорта.

Конечно, признает Павел Сигал, текущая ситуация означает, что итоги второго квартала для всей российской экономики будут плачевными. Падение по всем направлениям (производство, торговля и услуги) может составить свыше 30%. В секторе перевозок снижение будет на уровне 70-75%. Остается надеяться, что после снятия режима самоизоляции произойдет перезапуск экономики, грузовые и пассажирские перевозки по железной дороге вернутся к прежним объемам.

Однако опыт Китая показывает, обращает внимание эксперт, что это будет очень долгий процесс: в КНР на протяжении полутора месяцев после снятия карантина, пассажирские и грузовые потоки пока еще не вернулись к тому уровню, который был раньше. Объем восстановления в секторе перевозок составляет не более 70%. Вероятнее всего, такую же ситуацию мы будем наблюдать и в РФ.

Транспортная отрасль в целом производит более 6% ВВП и включает 8% занятых в России, указывает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В её составе на железные дороги приходится свыше 46% грузооборота всего транспортного комплекса и 51% пассажирооборота его наземной части. Объём перевозок грузов и людей зависит прежде всего от деловой и туристической активности, масштабов производства и торговли, миграционных потоков.

Все эти сферы – под сильнейшим ударом коронавируса и ограничительных мер против него, признает эксперт. Причём именно перевозки пассажиров страдают в первую очередь, поскольку карантинные меры предусматривают уменьшение коммуникаций между людьми, недопущение сосредоточения их в большом количестве. Потери РЖД из-за данных обстоятельств пока оценить сложно, поскольку непонятно, сколько продлится пандемия, каковы будут сроки и динамика последующего восстановления в экономике.

Но уже нет сомнений, полагает Марк Гойхман, что снижение перевозок затронет и другие отрасли. Такие как выпуск и сервисное обслуживание средств транспорта, придорожные торговые предприятия и гостиницы, потребление топлива и электроэнергии и прочие. То есть, совершенно точно пострадает не только РЖД, но и целые сектора, которые тесно связаны с перевозками.

В целом комплекс РЖД и связанных с ним структур ждёт, вероятно, существенное снижение доходов персонала и возможное его сокращение. Однако массовую безработицу это не вызовет из-за достаточно небольшой доли в занятости населения. Также стоит отметить и тот факт, что холдинг РЖД обещает незамедлительно восстановить перевозки в полном объеме, а при необходимости даже увеличить их, что в свою очередь требует от компании быстрого возврата загрузки персонала после снятия карантина.