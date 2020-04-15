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Правительство сняло ограничения на торговлю масками, но для врачей их «разыскивают» по всей стране

Москва, 15.04.2020
Ольга Огарева
С 3 апреля в России запретили свободную продажу масок и других средств защиты, чтобы не допустить спекуляции ставшим дефицитным товаром. Это решение не только не изменило ситуацию, но и отпугнуло потенциальных производителей остро необходимых предметов санитарии. Между тем, их дефицит остро ощущают врачи не только в регионах, но и в столицах
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  • Правительство сняло ограничения на торговлю масками, но для врачей их «разыскивают» по всей стране

В аптеках маски так и не появились, зато у спекулянтов - всегда в наличии, но дорого

Кирилл Кухмарь/ТАСС

14 апреля временно сняты ограничения на торговлю медицинскими масками

С началом эпидемии потребность в средствах защиты для медиков внезапно выросла. Цены на защитные товары взлетели, образовалась целая прослойка перекупщиков, которые предлагают все необходимое в несколько раз дороже их реальной стоимости. Так, например, медицинские маски в розницу в Москве можно купить по 59 рублей, 90-миллилитровый флакончик санитайзера – по 280, одноразовые респираторы 3 степени защиты – от 600 рублей.

И хотя предприятия стали выпускать в два раза больше медицинских масок, чем в прошлом году: 1,2 млн в сутки против 600 тысяч штук – этого не хватает. Ведь прошлом году даже на пике распространения сезонного гриппа люди редко носили маски на улицах и в общественном транспорте. Сейчас, выходя из дома, каждый старается защитить себя маской или респиратором, санитайзером, а то и перчатками.

Обнаружив дефицит средств защиты для врачей и спекуляцию на ажиотажном спросе, правительство попыталось отрегулировать это запретительными мерами – с 3-го апреля для поставок масок, перчаток и респираторов в больницы был определен единый поставщик – Росхимзащита. Ограничения коснулись и защитных комбинезонов, халатов, бахил и даже марли. Но спекуляцию это не остановило, масса товара попала на черный рынок. И чтобы устранить перебои, 14 апреля ограничения были временно сняты.

«Мы пока находим маски по 25-28 рублей, - говорит Анна Михайлова из фонда “Созидание”. – Это тоже не производители, у кого-то что-то осталось, в регионах, в маленьких компаниях, на складах. Покупаем маленькими партиями: нашли 200 костюмов – и сразу отправили в больницу поблизости, в том же регионе. Костюмы защитные закупаем не медицинского назначения, а костюмы химзащиты в строительных магазинах: от лакокраски, проникнования пыли, различных веществ. Врачи считают, что чем медицинский халатик лучше хотя бы какой-то защитный костюм».

Врачи начали жаловаться на нехватку средств защиты еще в середине марта. Что ждет их с приближением пандемии, они видели по своим коллегам из других стран. Многие из врачей и медработников в других странах, у которых не было средств защиты при работе с первыми пациентами, оказались заражены, некоторые лежали на аппаратах ИВЛ. Только в Италии к концу марта от коронавируса умерло 50 врачей.

Врачи из Санкт-Петербурга, которые выложили на Youtube видео с жалобой на отсутствие средств защиты, были вызваны в Следственный комитет. Но люди настолько напуганы тем, что нет защиты, что перестали бояться административной ответственности или увольнения.

Отделения и стационары готовились к приему пациентов с коронавирусом, но ни масок, ни респираторов, ни тем более противочумных комбинезонов у врачей не было. И если тем, кого перепрофилируют, хотя бы что-то обещали, то небольшим больницам в небольших городах ничего даже не говорили. Однако эти врачи тоже находятся под ударом: если в городе появляется хотя бы один инфицированный, он идет к врачу – и вся больница может оказаться на карантине.

Фонды, пришедшие на выручку врачам, считают неважным, есть ли в больнице пациенты с COVID-19. Они понимают, что защитить нужно всех. Даже тех, у кого пока еще нет пациентов с таким диагнозом.

«Как только мы сказали: “Пишите письма”, - они на нас и посыпались, - говорит Анна Михайлова из фонда “Созидание”. – Сначала они боялись, но все равно в 20-х числах их было штук 20, а сейчас – уже около сорока».

Якутия, Кемеровская, Вологодская область, Удмуртия, Башкирия, Тульская область, Вологодская область, Владимирская область, Кострома, Москва, Калужская область – это только некоторые регионы, просьбы о помощи из которых поступили только в один фонд.

Москвичка Светлана Баскова собирает деньги на помощь врачам на своей странице в фейсбуке. Средства защиты для врачей ей приходится брать у перекупщиков. Это затрудняет отчетность перед теми, кто жертвует свои деньги. В качестве отчета Светлана выкладывает фотографии – открытый багажник ее машины, полный средств защиты, рядом – машины скорой помощи. Врачей на этих фотографиях нет.

« Они боятся, потому что официально подстанции скорой помощи всем обеспечены, - говорит Светлана. – В реальности средства защиты выдают только тем, кто едет на подтвержденный коронавирус. Проблемы с защитой есть даже у московских стационаров. Они тоже просят помощи у нас».

Некоторые компании собираются отдать свои линии под производство средств защиты: например, Bosco di Ciliegi – под производство масок, а Faberlic – санитайзеров для рук.

К помощи врачам подключились швейные предприятия и мейкеры – они шьют маски, делают прозрачные короба для интубации пациентов, щитки для защиты лица, печатают на 3D-принтерах переходники, чтобы подключить фильтры к маскам для подводного плавания.

Предприниматель и инструктор по первой помощи Анатолий Титов разработал противочумные комбинезоны: выкройки взяли в медицинских чатах – ими поделились китайские врачи; ткань, отвечающую всем требованиям биологической защиты, нашли в строительных магазинах. Постановление правительства о монополизации торговли через «Росхимзащиту» чуть не остановило эту работу.

«Когда я предложил делать такие костюмы, - говорит Анатолий, - у меня были заказчики, которые хотели закупить костюмы для больниц. Я думал, что успею отшить около 3 тысяч штук. Но тут вышло постановление правительства, и потенциальные заказчики отпали, а сама Росхимзащита на мои запросы не отвечает».

Вчера, после того как запрет на торговлю масками и другими средствами защиты сняли, комбинезоны запросили у Тииова несколько больниц.

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