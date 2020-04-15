Прогноз погоды: синоптики предупредили о новом мощном похолодании

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни почти на всей территории России климатическая обстановка по-прежнему будет очень нестабильной. При этом, как предупреждают метеорологи, практически во все регионы страны придёт новое мощное похолодание, которое будет сопровождаться дождями, переходящими в снег, а также сильными порывами ветра.

Погода до конца недели в Сибири

В частности, по прогнозу синоптиков, холодная погода ждёт регионы Сибири. Например, в Иркутской области, где ещё в четверг, 16 апреля будет тепло и даже аномально жарко (плюс 20), в ночь на субботу, 18 апреля резко похолодает до минус 6-7. В воскресенье – всё также зябко, пасмурно и ветрено.

Переменчивая погода с перепадами температурного фона ожидается в Новосибирской области. При этом, уже начиная с 16 апреля весь регион окажется под властью атмосферного фронта с холодным воздухом. Это придёт к сильным и продолжительным ливням, которые местами будут переходить в мокрый снег.

В выходные в ночные часы возможны заморозки до минус 2-4 и ветер северного направления, порывы которого будут достигать 18-20 метров в секунду.

Прогноз погоды на Дальнем Востоке

Также мощное похолодание придёт в регионы Дальнего Востока. Так, по прогнозу синоптиков, на Сахалине, где завтра при вполне приличных температурных показателях (плюс 9), на фоне очень высокой влажности, и шквалистом ветре, такая температура будет ощущаться как минус 7-9.

В последующие дни, в том числе и в предстоящие выходные, станет существенно прохладнее – в дневные часы столбики термометров опустятся до минус 1-2, а после полуночи – до минус 10.

Прохладная, пасмурная погода, по прогнозу синоптиков, также ожидается на этой неделе в Хабаровском крае, Забайкалье, Приморье и Бурятии. Здесь в светлое время суток будет плюс 2-3, ночью – минус 7-9. Возможны осадки, как в виде дождя, так и в виде снега.

Погода в Северо-западном федеральном округе

По прогнозу синоптиков, холодный атмосферный фронт накроет и всю территорию Северо-западного федерального фронта, который уже начали атаковать сразу несколько мощных циклонов. Так, в Карелии в период с 16 по 19 февраля температурный фон понизится днём до плюс 3-4, после полуночи – до минус 1-2. Ожидается снег, шквалистый ветер. Ещё холоднее в Мурманской области. Здесь при дневной температуре плюс 1-2 выпадет также выпадет мокрый снег с налипанием на ЛЭП. Усилится ветер, скорость которого местами будет составлять 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды до конца недели в СПБ

Дождь, снег, мокрый снег, ветер, понижение температуры прогнозируют синоптики и жителям Санкт-Петербурга. По прогнозу метеорологов, в городе на Неве до конца недели в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 1-4 градуса ниже нуля.

К выходным в СПб с севера начнёт поступать холодный влажный воздух, что приведет к резкому ухудшению погодных условий. Прогнозируются снежные осадки и всего плюс 3-5 днём и до минус 6 – ночью.

Погода в Москве до конца недели. Точный прогноз синоптиков

Похолодание, которое началось в Москве ещё накануне, по прогнозу синоптиков, не скоро сменится теплом. Как объясняют метеорологи, дело в том, что вызвавший снижение температурного фона циклон, выходит сейчас в северную часть европейской части страны, где замедлит свое движение. Естественно будет находиться под его влиянием и столичный регион.

В частности, в четверг, 16 апреля ожидаются интенсивные осадки, и всего плюс 3-4 – днём и от нуля до плюс 2 – ночью. Как предупреждают синоптики, за сутки на Москву выпадет до 12 мм осадков. И этот дождь окажется самым сильным в текущем апреле.

К выходным похолодает ещё сильнее – днём погодные градусники покажут 1-3 градусов выше нуля, ночью может подморозить дом минус 1-2. В отдельных районах столицы возможен слабый снег, но при этом сильный, холодный ветер.

Между тем, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), март-2020 стал вторым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений за погодой. Средняя месячная температура воздуха в целом над океаном и сушей оказалась на 1,16 градуса выше средней многолетней за прошлый и начало нынешнего века. Это значение уступает только рекорду, который принадлежит первому месяцу весны 2016 года.

При этом март-2020 в Москве оказался вторым самым тёплым месяцем за 140 лет. Положительной температуры воздуха составила 6 градусов. Пальма первенства в Москве осталась за мартом 2007 года с положительной аномалией 6,6 градуса.