Путин предложил прямую финансовую помощь бизнесу из пострадавших отраслей

Глава российского государства Владимир Путин во вступительном слове перед совещанием с членами Кабмина РФ, предложил прямую финансовую помощь бизнесу из пострадавших на фоне пандемии коронавируса отраслей

По словам, президента, помощь составит 12 тыс. 130 руб. на одного сотрудника ежемесячно. Заявку на это предприятия, пострадавшие от распространения COVID-19 должны направить до 1 мая.

При этом для системообразующих предприятий президент предложил создать новый специальный кредитный продукт, ставка которого будет субсидироваться на ставку Центробанка.

«Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики», – подчеркнул российский лидер.

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+272 случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны за сутки 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.