Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса COVID-19

Глава российского государства Владимир Путин в очередной раз обратится к гражданам страны. Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Пеков. По его словам, выступление российского лидера запланировано в начале его совещания с правительством, примерно в 15:00 мск, передаёт агентство «Интерфакс».

«Будет обращение Путина в начале совещания с членами правительства», – сказал Песков в ходе ежедневного брифинга для представителей СМИ, отвечая на вопрос одного из них, действительно ли ожидается очередное обращение главы государства к россиянам.

Вероятно, глава государства расскажет о новых мерах поддержки населения и бизнеса из-за сложной ситуации, которая складывается на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+272 случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.