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МВФ: главный удар коронавируса придется на развитые экономики

Москва, 15.04.2020
#Мировая экономика
#Коронавирус
  • МВФ: главный удар коронавируса придется на развитые экономики

imago images/photothek

COVID-19 оставит вечные шрамы на глобальной экономике. Большинство стран должны готовиться к тому, что их экономики даже после резкого восстановления в 2021 году будут на 5% меньше, чем предполагалось, считают в МВФ.

Главный экономист Фонда Гита Гопинат полагает, что в этом году глобальную экономику ждет самый сильный после Великой депрессии 30-х годов прошлого века кризис. Она также уверена, что последствия финансового кризиса 12-летней давности меркнут по сравнению с тем, что ждет глобальную экономику после пандемии коронавируса COVID-19.

«Мы прогнозируем в 2021 году частичное восстановление с уровнями роста выше обычных,- говорит Гита Гопинат.- Однако в силе восстановления существуют очень большие сомнения».

МВФ считает, что развитые экономики сократятся в 2020 году на 6,1%, а развивающиеся – на 1%. Тем не менее, в Китае и Индии в этом году все равно ожидается положительный рост.

Но даже после резкого рывка вперед, который МВФ прогнозирует на следующий год, промышленное производство будет в 2021 г. на 5% ниже, чем ожидалось в прогнозе МВФ для развитых экономик в октябре прошлого года.

В целом, ожидает МВФ, ситуация в развивающиеся экономики пройдут нынешний кризис легче, чем развитые, но главным образом, благодаря Китаю, ВВП которого в 2021 г. ожидается всего лишь на 1,4% ниже, чем прогнозировал Фонд в октябре прошлого года.

Если «закрытия» придется продлить на третий квартал этого года и COVID-19 вернется пусть и с меньшей силой в 2021 году, то последствия для глобальной экономики будут вдвое сильнее, считают в МВФ.  

Несмотря на огромный вред, который «закрытия» наносят экономикам, выбора у властей, уверена Гопинат, нет, потому что выбирать приходится между спасением жизней людей и экономик.

Прогноз МВФ по экономике предполагает, что «закрытия» уменьшат количество рабочих дней на 8% и что это снижение в основном придется на второй квартал для большинства стран и на первый – для КНР.

Прогноз довольно оптимистический, но даже в таком случае последствия для глобальной экономики будут ужасными. МВФ прогнозирует, что глобальный ВВП в 2020 г. уменьшится на 3%. Это на 6,3% ниже прогноза в январе 2020 г., в котором прогнозировался рост на 3,3%. Для сравнения: в 2009 году, худшем году финансового кризиса, глобальное производство сократилось на 0,1%.

МВФ считает, что любой рост глобальной экономики ниже 2,5% следует считать рецессией, потому что 90% времени глобальный рост превышает этот уровень.

С учетом огромного падения производства ожидается резкое усиление безработицы несмотря на то, что многие страны разработали программы сохранения рабочих мест.

В результате резкого скачка безработицы подушевой доход в 9 из каждых десяти стран, входящих в МВФ, а в него входят 189 государств, снизится.

В США безработица вырастет с 3,7% в 2019 г. до 10,4% в этом году. В 2021 г. она немного снизится – до 9,1%.

В еврозоне скачок будет не таким сильным, потому что начальная база роста была значительно выше, чем по другую сторону Атлантики – рост с 7,6% до 10,4% в 2020-м и снижение до 8,9% в 21-м.

Почти всем странам МВФ советует планировать рост экономик на следующий год приблизительно на 5% ниже, чем прогнозировалось в октябре 2019 г. Из кризиса страны выйдут с ослабленными финансовыми системами, потому что триллионы долларов тратятся на борьбу с коронавирусом.

В МВФ считают реакцию почти всех государств на пандемию правильной. В новом прогнозе говорится, что отдельные страны типа Швеции, которые не объявляли режим самоизоляции, ждет такая же глубокая рецессия, что и всех остальных.

Гита Гопинат также предупреждает, что у многих развивающихся экономик нет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить более-менее удовлетворительное здравоохранение для своего населения и чтобы смягчить последствия кризиса для экономик. Многие развивающиеся страны столкнулись сейчас сразу с несколькими кризисами одновременно: с экономическим, финансовым и кризисом системы здравоохранения. В такой обстановке им потребуется в будущем помощь от развитых стран и международных институтов.

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