Россия близка к выходу на пик заболеваемости COVID-19

Несмотря на то, что многие специалисты, пока точно не могут сказать, когда Россия выйдет на пик заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19, всё-таки можно предположить, что произойдёт это в самое ближайшее время.

Ещё 30 марта «Эксперт» опубликовал материал «Когда пандемии придет конец?», в котором был дан прогноз, когда распространение вируса COVID-19 пойдёт по нисходящей в нашей стране. Проанализировав «математику вируса», его особенности, внутренние и внешние факторы, а также то, по какому сценарию шёл рост заболевания коронавирусом в разных странах мира, мы предположили, что картину распространения COVID-19 в РФ определит первая неделя апреля и сдерживающие меры, связанные с режимом самоизоляции.

В итоге, был сделан следующий вывод: если считать, что принятые меры окажутся так же эффективны, как в Великобритании, то пик заболеваемости в Москве составит 15 тыс. человек примерно к 15 апреля.

Напомним, согласно данным оперативного штаба на 10:30 мск 15 апреля, число заболевших коронавирусом в Москве составляет 14 776 человек. Таким образом, наш прогноз по числу людей, у которых к сегодняшнему дню выявлен COVID-19, близок к 100%. Поэтому, можно осторожно предположить, что также сбудется и вторая часть прогноза относительно того, что это уже пик, после которого начнётся плато, а далее плавный спад числа заболевших этой смертельной инфекцией.

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. Всего в российской столице коронавирус выявлен у 14 776 человек.

На втором месте по заболевшим за сутки – Подмосковье (+272 новых случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны за сутки 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.