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Трамп: сделка ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки

Москва, 15.04.2020
#Нефть
#Экономика
  • Трамп: сделка ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки

EPA

Дональд Трамп успокоил инвесторов: по его мнению, соглашение ОПЕК+ приведет  к сокращению добычи нефти не на 9,7 млн бар./сутки, а на 20 млн. 

«Говорят о десяти миллионах,- сказал президент США на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Америке,- но мы думаем, что речь идет почти о двадцати миллионах баррелей в день».

Дональд Трамп называет новую сделку по ограничению добычи нефти, которую он, следует отдать ему должное, продавил, «исторической» и утверждает, что она поможет сохранить рабочие места почти 11 миллионам американцев, занятым в нефтегазовом секторе.

Тем не менее, слова Трампа не произвели на инвесторов такое же сильное впечатление, как его твиты о скором подписании нового соглашения и о контактах с Россией и Саудовской Аравии по прекращению ценовой войны в начале апреля. Баррель нефти марки WTI стоил вчера на закрытии торгов на Нью-Йоркской бирже на 1,5% дешевле на отметке 22,42 доллар, а нефть марки Brent прибавила 0,8% и закончила день на отметке 31,74 доллара.

В этот раз Трампу должно быть особенно обидно, потому что инвесторы гораздо сильнее отреагировали на слова главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, заявившей, что глобальную экономику ждет рецессия, сравнивая лишь с Великой депрессией 30-х годов прошлого века.

Специалисты считают, что сделка, действительно, беспрецедентна по многим параметрам и, в первую очередь, по объемам снижения добычи нефти, но ее результаты можно будет ощутить лишь во второй половине года.

«В реальности все пока плохо,- считает Дэн Пикеринг, главный специалист по инвестициям фирмы Pickering Energy Partners.- Дела будут оставаться плохими еще, как минимум, пару месяцев».

Кстати, министр энергетики России Александр Новак тоже считает, что нефтяные рынки стабилизируются в лучшем случае не раньше конца 2020 года.

Главная проблема с новым соглашением, объясняет нефтегазовый аналитик Энди Липоу, заключается в сохраняющейся неопределенности по вопросу того, насколько честно будут выполнять условия сделки ее участники.

«Любой рост цен в следующие несколько месяцев,- говорит он,- будет подталкивать производителей продолжать добывать нефть».

Еще одна большая проблема с ОПЕК+ в том, что хранилища нефти при обвалившемся спросе стремительно наполняются.

С тем, что оговоренного в ОПЕК+ снижения добычи нефти недостаточно для стабилизации рынков, согласны и в Международном энергетическом агентстве (IEA). По данным IEA, спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн бар./сутки! Это самое большое падение за последние четверть века.

Тем не менее, в Агентстве тоже приветствуют соглашение, как шаг, сделанный в правильном направлении.

Сейчас очень много зависит от Китая и Индии. Только они могут предотвратить коллапс глобальной нефтяной промышленности из-за того, что к середине мая при текущем положении вещей все хранилища будут заполнены под завязку. Для этого Пекину и Дели необходимо энергично пополнять свои стратегические запасы нефти, пользуясь низкими ценами.

Кстати, сам президент Трамп в марте тоже обещал закупить очень много нефти для стратегического запаса США.

Кроме перечисленных стран, о закупках нефти для своих стратегических запасов в последние дни говорили и другие государства. Например, Южная Корея.

В IEA считают, что такие закупки могут достичь в мае-июле 200 млн баррелей. Если эти расчеты правильны, то наполнение стратегических запасов может убрать с рынка еще примерно 2 млн бар./сутки.

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