Стал известен «нулевой» пациент с коронавирусом в России

Первым пациентом, которому был диагностирован коронавирус в России, стал россиянин Игорь Субботин, который предположительно привез инфекцию из Милана, рассказал РИА «Новости» завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.

Ученые считают, что «нулевым пациентом» стал именно данный мужчина средних лет, прилетевший из Милана. Сообщается, что инфекцию у него диагностировали очень быстро, но, тем не менее, Субботин успел заразить своих пожилых родителей. У отца мужчины болезнь протекала тяжело, пожилого человека пришлось даже подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме.

Академик Чучалин рассказал, что он поставил Субботину диагноз коронавирусная инфекция вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко 27 февраля. Пациент успешно выздоровел, но заразил членов семьи, с которыми контактировал после возвращения домой. На 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.

Ранее сообщалось, что главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который болел коронавирусом, полностью вылечился. 15 апреля он заявил, что его анализы на коронавиурс COVID-19 показали отрицательный результат. Это означает, что он полностью здоров и может завершить изоляцию.