Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Как сообщил американский президент Дональд Трамп, США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ». По словам политика, он принял данное решение, поскольку ВОЗ не предоставила своевременную правдивую информацию мировой общественности о пандемии. Он уточнил, что сотрудники организации все свои выводы основывали на данных из Китая, которые не отобразили истинный масштаб произошедшего.

«ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность», - заявил Трамп на брифинге. Он также подчеркнул, что останавливает финансирование ВОЗ до момента проведения расследования «в реагировании и сокрытии распространения коронавируса». Он также уверен, что в мире оказалось заболевших в двадцать раз больше, чем могло быть, из-за того, что ВОЗ полагалась на информацию из КНР.

При этом Трамп заявил, что готов обсудить возможное реформирование организации, напомнив, что США ежегодно отчисляют туда $400–500 млн, тогда как отчисления Китая составляют лишь $40 млн.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже выступал с критикой действия ВОЗ из-за несвоевременного реагирования на распространение коронавируса в мире. В свою очередь в Москве высказали несогласие с данной позицией США по претензиям к организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отметил в частности, что этой организации на ключевых постах работает много американцев.