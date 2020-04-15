Российскому бизнесу окажут дополнительную поддержку. В ходе совещания с членами кабмина президент Владимир Путин, в частности, рекомендовал расширить перечень наиболее пострадавших отраслей. К предприятиям малого и среднего бизнеса в сферах общепита, туризма и гостиничного дела добавятся малые и средние компании, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами. У них, как отметил президент, «также хватает сейчас проблем».

Поддерживать бизнес собираются не добрым словом, а рублем. Причем в ряде случаев – безвозмездно. Речь идет об одном из уже согласованных системных решений – прямой финансовой помощи со стороны государства, которая будет направляться в дополнение к уже принятым мерам. При этом основной акцент будет делаться на том, чтобы получатели смогли выплачивать зарплаты сотрудникам, по возможности, еще и не снижая их.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе, на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», – отметил Владимир Путин.

Собственно, объем поддержки будет вычисляться «по головам»: с учетом общей численности работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Президент подчеркнул, что обращение за помощью должно быть максимально простым, в том числе, и с помощью дистанционных сервисов. Приниматься они будут в течение месяца, начиная с 1 мая.

«Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально, на деле выполняется – а правительство в состоянии это проконтролировать – то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне», – пояснил президент.

«То, что в список решено внести компании, торгующие непродовольственными товарами, правильно. Совсем недавно о закрытии магазинов заявили сети Спортмастер и ЛЭтуаль, а это крупнейшие ритейлеры в своих секторах. Количество работников таких сетей исчисляется десятками тысяч и потому поддержка им необходима, чтобы компании могли сохранить рабочие места. Для предприятий малого и среднего бизнеса получение средств от государства на выплату зарплат в размере МРОТ также очень важно», – прокомментировал новые меры первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

На этом новые меры поддержки не заканчиваются. Владимир Путин отметил, что предложенная ранее программа беспроцентных кредитов на выплату зарплаты, оказалась неэффективна: банки не спешат прийти на помощь заемщикам. Умерить опасения кредиторов президент предложил, обеспечив займы госгарантиями: 75% из них возьмет на себя Внешэкономбанк. При этом доступ к подобным продуктам должны получить в том числе средние и крупные предприятия в пострадавших секторах.

Не забыли и про авиаперевозчиков: в качестве экстренной меры поддержки им выделят более 23 млрд рублей. Деньги пойдут на лизинг, оплату стоянок судов, пополнение оборотных средств и, естественно, выплату зарплат.

Как отметил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, российское правительство не может допустить банкротства авиакомпаний, лишившихся доходов на фоне пандемии коронавируса. Между тем, по информации ТАСС, падение объемов перевозок в отечественных аэропортах уже превысило 90%. А по подсчетам аналитиков InfraOne Research, при сохранении действующих ограничительных мер до конца мая потери авиаперевозчиков составят до 270 млрд руб.

При этом, по информации «Коммерсанта», в список системообразующих предприятий, утвержденный кабмином еще в марте, вошли «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково. Позже список было предложено пополнить 12 региональными авиакомпаниями – с Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Системный подход

Остальные системообразующие предприятия тоже в фокусе. И в первую очередь, президент попросил правительство доработать список, «причем, на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики».

Напомним, что накануне стало известно об исключении из этого списка игорной деятельности. Тем, как букмекерская контора «Фонбет» внезапно стала системообразующей, заинтересовалась Генпрокуратура. В Минэкономразвития пояснили, что все дело в критериях 2015 года, предложенных ФНС.

Для тех же, кто попал в список обоснованно, президент предложил запустить новые специальные кредиты. «Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», – пояснил Владимир Путин.

Предполагается, что ставка по таким займам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. То есть, как отметил президент, «реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки». При этом половину кредитов будут обеспечивать госгарантии Минфина.

Региональный вектор

Деньги нужны не только частникам. В текущих условиях просели доходы целых регионов. Так что на их поддержку направят дополнительные 200 миллиардов рублей. Причем, сами субъекты будут решать, как их потратить: на поддержку занятости и деловой активности, зарплаты бюджетникам, социальные вопросы.

«Меры поддержки региональных бюджетов продиктованы необходимостью: региональные власти сейчас пересматривают бюджеты и сокращают затраты. Средства из федерального центра позволят регионам снизить негативные последствия эпидемии и поддержат местную экономику», – отмечает Павел Сигал.

Особый путь

Понятно, что еще многое осталось за кадром: в ближайшее время руководство страны займется автопромом, строительным сектором, сельским хозяйством, и легкой промышленностью, и другими отраслями. Однако динамика очевидна. Причем Россия снова избрала свой особый путь.

Как отметил в ходе конференции российско-французской торгово-промышленной палаты генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин, некоторые страны уже сейчас предпочитают спасать экономику, а не людей. По такому пути пошла, например, Швеция. США тоже решили не затягивать с карантином – возобновление производства сейчас задача №1 и, скорее всего, это вопрос ближайших двух недель.

Этот выбор подвергается критике, как чересчур циничный, но, с другой стороны, пандемия закончится, а элементарные потребности тех же людей никуда не денутся. И с разрушенной экономикой обеспечить их будет весьма проблематично. Между тем, российские власти, по всей видимости, пытаются совместить векторы, спасая людей через экономику.