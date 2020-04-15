В МИД РФ отреагировали на приостановку США финансирования ВОЗ

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – отреагировали на приостановку США финансирования ВОЗ. По её мнению, у американских политиков всегда кто-то виноват: в пандемии – китайцы и ВОЗ, в проигрыше на президентских выборах Клинтон – Россия, в проблемах местной медицины – лично президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

При этом она подчеркнула, что США «главное найти мифическую «пробирку» и предъявить её всему миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности».

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп объявил о приостановки финансирования ВОЗ на фоне пандемии коронавируса.

Как пояснил президент США такое решение он принял, так ВОЗ не предоставила своевременную правдивую информацию мировой общественности о пандемии. Трамп также уточнил, что сотрудники организации все свои выводы основывали на данных из Китая, которые не отобразили истинный масштаб произошедшего.

«ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность», – резюмировал американский лидер, добавив, что останавливает финансирование ВОЗ до момента проведения расследования «в реагировании и сокрытии распространения коронавируса».

Напомним, США ежегодно отчисляют ВОЗ 400–500 млн долл.,

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+272 случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны за сутки 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

В России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.