В Минздраве назвали примерные сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве

Николай Брико – главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ – назвал примерные сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве. По его мнению, это произойдёт не ранее конца апреля-начала мая, передаёт РИА Новости.

«Мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию, и последующее снижение в июне и июле», – резюмировал врач, добавив, что это станет возможно только при строгом соблюдении всех мер профилактики и безопасности.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что многие специалисты, пока точно не могут сказать, когда Россия выйдет на пик заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19, всё-таки можно предположить, что произойдёт это в самое ближайшее время.

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. Всего в российской столице коронавирус выявлен у 14 776 человек.

На втором месте по заболевшим за сутки – Подмосковье (+272 новых случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны за сутки 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.