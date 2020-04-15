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В Москве из-за пропускной системы скопились огромные очереди в метро

Москва, 15.04.2020
  • В Москве из-за пропускной системы скопились огромные очереди в метро

Очередь на вход в метро г. Москвы утром 15 апреля

Фото из соцсетей

В Москве на всех станциях метро с раннего утра 15 апреля скопились огромные очереди из-за проверки разрешительных на выход из дома документов. При этом люди не соблюдали никакой социальной дистанции, сообщает «Коммерсантъ». Уточняется, что проверка пассажиров автобусов не проводится.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что проверка цифровых пропусков проводилась на всех станциях без исключения. Уточняется, что цифровой код проверяется по базе через планшеты. Вместе с пропуском полиция просит пассажиров предъявить паспорта, из-за этого проверки затянулись на длительное время. Как видно из фотоматериалов, которые публикуют пользователи соцсетей на своих страницах, люди стоят на минимальном расстоянии друг от друга, а сами проверки затягиваются минимум на 40 минут. Комментировать ситуацию в пресс-службе метро отказались.

«Мы не имеем права комментировать действия сотрудников полиции»,— заявили в метро.

С 15 апреля в столице РФ введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина.

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