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В Москве продолжается подготовка к параду Победы

Москва, 15.04.2020

В Москве продолжаются мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне. 15 апреля  начинается подготовка к воздушной части парада Победы, говорится в сообщении Росавиация.

На сайте ведомства уточняется, что в целях проведения репетиции  «воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля». Также в Росавиации сообщили, что ограничения в связи с репетицией воздушной части парада, являются минимальными. В ведомстве добавили, что все согласовано с Федеральным агентством воздушного транспорта, а все авиакомпании и аэропорты извещены о предстоящих ограничениях.

В Росавиации отметили, что в параде 9 мая примут участие 75 воздушных судов Минобороны России. Первые тренировочные полеты уже прошли над площадкой «Алабино». Отдельно будет установлен режим использования воздушного пространства для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой.

Помимо столицы воздушные парады в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех крупных городах России - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите, сообщает ведомство.

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