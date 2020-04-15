Эксперт объяснил, для чего бизнесу понадобились продуктовые карточки

Политолог Андрей Данилов раскритиковал идею введения системы продуктовых карточек, которая прозвучала накануне от ряда производителей и поставщиков продуктов, передает Regnum. Он уверен, что данная система вернет времена СССР, когда даже непьющий и некурящий «закупали сигареты и спиртное».

«Инициатива с продуктовыми карточками, считаю, идёт не от от заботы о людях. Прежде всего, это возможность сесть на госзаказ и возможность создать искусственный дефицит», - поделился мнением эксперт. Он уверен, что люди также , как и в прошлые годы подобных систем будут «каждый день отовариваться по карточкам, чтобы банально они не пропали». Андрей Данилов предложил данным предпринимателям взять на себя питание школьников на себя и обеспечить госконтрактами-госзаказами предпринимателей на условиях тендера.

Напомним, с просьбой к правительству ввести продуктовые карточки для наименее обеспеченных россиян, обратились руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей, передает РБК. С этой целью российские власти попросили власти активировать замороженный проект, задуманный ранее Минпромторгом России.

По мнению группы топ-менеджеров, которые стали инициаторами обращения, данная мера позволит сохранить доступность наиболее значимой продовольственной продукции и товаров первой необходимости для россиян в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.