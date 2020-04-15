Вход/Регистрация Подписка

В России снизились цены на бензин

Москва, 15.04.2020

Как следует из отчета одной из структур Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, по итогам прошедшей недели в России подешевел бензин.

По уточненным данным, АИ-92 стал стоить дешевле в 8 регионах. Самое большое удешевление данного топлива, на 23 копейки, наблюдается в Сибири, где за литр 92 автолюбители заплатят 40,73 рубля. На Урале и Дальнем Востоке данный сорт подешевел на пять копеек, до 41,84 рубля и 47,89 рубля соответственно. На три копейки стал дешевле АИ-92 на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе, до 44,05 рубля и 42,26 рубля, соответственно. Жители Центрального района смогут покупать 92 на две копейки дешевле, по 42,72 рубля за рубль. На такую же сумму подешевл данный бензин Южном федеральном округе – до 43,92 рубля. Самое незначительное снижение цены на топливо наблюдается в Северо-Западном — на одну копейку, до 43,15 рубля.

Бензин марки АИ-95 подешевел в семи федеральных округах. Снижение цены наблюдается в размере от 13 до 1 копеек. Наибольшее удешевление отмечается в Сибири, где бензин подешевел на 13 копеек, до уровня 43,26 рубля за литр. Наименьшее наблюдается в Приволжском федеральном округе - на одну копейку. В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса
    Несмотря на беспрецедентные программы поддержки, исчисляемые триллионами долларов, ВВП планеты не вернется к докризисному уровню раньше 2022 года, прогнозируют аналитики
  2. Саудиты скупают активы крупнейших европейских нефтяных компаний
    Воспользовавшись обвалом цен на энергетические активы, суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил на миллиард долларов акции четырех крупнейших нефтяных компаний в Старом Свете.
  3. Нефть: компромисс достигнут, Кто в выигрыше?
    Крайне непростые переговоры нефтедобывающих стран о сокращении добычи все же привели к столь нужному рынкам соглашению
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама