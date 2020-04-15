В России снизились цены на бензин

Как следует из отчета одной из структур Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, по итогам прошедшей недели в России подешевел бензин.

По уточненным данным, АИ-92 стал стоить дешевле в 8 регионах. Самое большое удешевление данного топлива, на 23 копейки, наблюдается в Сибири, где за литр 92 автолюбители заплатят 40,73 рубля. На Урале и Дальнем Востоке данный сорт подешевел на пять копеек, до 41,84 рубля и 47,89 рубля соответственно. На три копейки стал дешевле АИ-92 на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе, до 44,05 рубля и 42,26 рубля, соответственно. Жители Центрального района смогут покупать 92 на две копейки дешевле, по 42,72 рубля за рубль. На такую же сумму подешевл данный бензин Южном федеральном округе – до 43,92 рубля. Самое незначительное снижение цены на топливо наблюдается в Северо-Западном — на одну копейку, до 43,15 рубля.

Бензин марки АИ-95 подешевел в семи федеральных округах. Снижение цены наблюдается в размере от 13 до 1 копеек. Наибольшее удешевление отмечается в Сибири, где бензин подешевел на 13 копеек, до уровня 43,26 рубля за литр. Наименьшее наблюдается в Приволжском федеральном округе - на одну копейку. В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.