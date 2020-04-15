Врач рассказал, когда надо вызывать «Скорую помощь» при подозрении на коронавирус

Алексей Живов – главный врач подмосковной Ильинской больницы – рассказал, когда надо вызывать «Скорую помощь» при подозрении на коронавирус COVID-19. По его мнению, простудное или вирусное заболевание в лёгкой стадии надо лечить дома, а «Скорую помощь» следует вызывать, если у больного усиливается одышка, передаёт РИА Новости.

«Ещё раз хочу сказать, что для лёгких пациентов попадать в больницу – плохая идея, – подчеркнул специалист. – Если симптомы выражены в небольшой степени, лучше оставаться дома: принимать парацетамол, обильное питьё, а также витамины C и D».

При этом медик считает, что эффективность различных бытовых иммуномодулирующих препаратов не доказана.

«Опасная ситуация наступает, когда усиливается одышка. В этом случае надо лечь на живот – так легче дышать и вызывать «Скорую помощь». Также обратиться за помощью в «Скорую» необходимо если у Вас несколько дней не снижается высокая температура – 38,5-39,0», - сказал Живов.

Врач также перечислил основные симптомы коронавируса COVID-19.

«Главный из их – это сухой кашель, температура выше 38,5, мышечные боли и мышечная слабость, тошнота, рвота и диарея, в ряде случаев – нарушение вкуса и обоняния», – резюмировал Живов.

Статистика по коронавирусу на 15 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 388 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 24 490 пациентов с COVID-19.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 774 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (+272 случаев инфицирования), на третьем – Мурманская область (137). Далее следуют Санкт-Петербург (+130) и Нижегородская область (+108).

Выписаны за сутки 292 пациента, в сумме число поправившихся составляет 1 986. Накануне прирост инфицированных составил по стране 2 774 человека.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Для его оформления просят жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.