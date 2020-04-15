В России за сутки выявлено более 3 тысяч заболевших COVID-19

3388 новых случаев заболевания коронавирусом зарегестрировано в России за последние сутки. Больные выявлены в 65 регионах, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее количество заболевших в РФ достигло 24 490 человек. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве, их за истекшие сутки 1774 человек. В Московской области заболевших 272 человека, и регион находится на втором месте по количеству подобных больных. На третьем месте находится Мурманская область, в которой выявлено 137 больных. Далее в десятке наиболее неблагоприятных в плане распространения инфекции ситуация сложилась следующим образом: в Санкт-Петербурге +130 человек, в Ленинградской области +108, в республике Коми +97, в республике Ингушетия + 56.

Также сообщается, что выписаны 292 человек, в сумме число поправившихся составляет 1986. Накануне, напомним, прирост инфицированных составил по стране 2774 человека.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этогов России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

В этот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. С 15 апреля в столице РФ введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина.