АО РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ успешно прошло сертификацию по высшему международному стандарту безопасности PCI DSS

АО РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (дочерняя структура ПАО Сбербанк) успешно прошло сертификационные испытания на соответствие международному стандарту индустрии платежных карт PCI DSS, чем подтвердило безопасность осуществления платежей и переводов с помощью платежных карт в информационных системах собственной разработки.

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standart) разработан ведущими международными платежными системами Mastercard и VISA. В рамках сертификационных испытаний был проведён аудит по уровню Level 1 Стандарта, предполагающий привлечение независимого аудитора.

Получение сертификата PCI DSS первого уровня обеспечивает возможность для АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» проводить неограниченное количество транзакций в соответствии с высшим международным стандартом безопасности передачи данных.

Сертификация PCI DSS предполагает взаимодействие организации с банками напрямую, что доступно лишь после подтверждения высокого уровня защищенности на всех этапах движения информации с момента её поступления от клиента.

Предоставление сертификата PCI DSS позволяет реализовать различные сценарии, связанные с обработкой массива карточных данных, что в свою очередь дает новые возможности в развитии сервисов. Например, в транспортных проектах становится доступной реализация системы проездных билетов на банковских картах, а также подключение пересадочных тарифов, программ лояльности и агрегация платежей.

АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» реализует проекты по внедрению крупных информационных систем безналичной оплаты социально-значимых услуг в сфере ЖКХ, общественного транспорта и оплаты школьного питания, что предполагает высокий уровень критичности обрабатываемых данных и информационной безопасности. Сертификация PCI DSS является обязательным условием при работе с крупнейшими платежными системами Masterсard и VISA, а для клиентов, осуществляющих электронные платежи и переводы, наличие сертификата PCI DSS является индикатором надежности сервиса.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Для нас безусловным приоритетом является соблюдение требований информационной безопасности как российских, так и международных стандартов работы с данными. Ежедневно в наших проектах совершается свыше 3 млн транзакций в день, поэтому получение компанией сертификата международного стандарта безопасности данных для индустрии платежных карт PCI DSS уровня Level 1 в очередной раз подтвердило высокий уровень и безопасности при проведении платежей».

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АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» — дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляет комплексные решения по организации безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и внедрению современных автоматизированных технологий контроля пассажиропотока в регионах РФ.

Самый крупный проект — Единая транспортная карта Московской области «Стрелка». На данный момент к системе подключены все перевозчики Подмосковья (более 170 частных и муниципальных перевозчиков; 8 тысяч транспортных средств), которые принимают к оплате транспортные карты «