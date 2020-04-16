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АО РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ успешно прошло сертификацию по высшему международному стандарту безопасности PCI DSS

Москва, 16.04.2020
  • АО РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ успешно прошло сертификацию по высшему международному стандарту безопасности PCI DSS

предоставлено пресс-службой

АО РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ (дочерняя структура ПАО Сбербанк) успешно прошло сертификационные испытания на соответствие международному стандарту индустрии платежных карт PCI DSS, чем подтвердило безопасность осуществления платежей и переводов с помощью платежных карт в информационных системах собственной разработки.

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standart) разработан ведущими международными платежными системами Mastercard и VISA. В рамках сертификационных испытаний был проведён аудит по уровню Level 1 Стандарта, предполагающий привлечение независимого аудитора.

Получение сертификата PCI DSS первого уровня обеспечивает возможность для АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» проводить неограниченное количество транзакций в соответствии с высшим международным стандартом безопасности передачи данных.

Сертификация PCI DSS предполагает взаимодействие организации с банками напрямую, что доступно лишь после подтверждения высокого уровня защищенности на всех этапах движения информации с момента её поступления от клиента.

Предоставление сертификата PCI DSS позволяет реализовать различные сценарии, связанные с обработкой массива карточных данных, что в свою очередь дает новые возможности в развитии сервисов. Например, в транспортных проектах становится доступной  реализация системы проездных билетов на банковских картах, а также подключение пересадочных тарифов, программ лояльности и агрегация платежей.

АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» реализует проекты по внедрению крупных информационных систем безналичной оплаты социально-значимых услуг в сфере ЖКХ, общественного транспорта и оплаты школьного питания, что предполагает высокий уровень критичности обрабатываемых данных и информационной безопасности. Сертификация PCI DSS является обязательным условием при работе с крупнейшими платежными системами Masterсard и VISA, а для клиентов, осуществляющих электронные платежи и переводы, наличие сертификата  PCI DSS является индикатором надежности сервиса.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Для нас безусловным приоритетом является соблюдение требований информационной безопасности как российских, так и международных стандартов работы с данными. Ежедневно в наших проектах совершается свыше 3 млн транзакций в день, поэтому получение компанией сертификата международного стандарта безопасности данных для индустрии платежных карт PCI DSS уровня Level 1 в очередной раз подтвердило высокий уровень и безопасности при проведении платежей».

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АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» — дочерняя структура ПАО Сбербанк, предоставляет комплексные решения по организации безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и внедрению современных автоматизированных технологий контроля пассажиропотока в регионах РФ.

Самый крупный проект — Единая транспортная карта Московской области «Стрелка». На данный момент к системе подключены все перевозчики Подмосковья (более 170 частных и муниципальных перевозчиков; 8 тысяч транспортных средств), которые принимают к оплате транспортные карты «

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