Бывали времена похуже – спад во внешней торговле в первом квартале еще не катастрофичен

Если судить по динамике финансовых рынков, то пик текущего кризиса пришелся на середину марта. Однако реальной ситуации в экономике это не отражает. Закрывать границы и вводить запрет на передвижение в большинстве стран, ушедших на карантин, стали только в конце марта, и именно эти вынужденные действия парализовали деловую активность.

Уже сейчас очевидно, что наибольшие потери будут во II квартале. Экономика Росси уже в первые три месяца ощущала на себе дыхание кризиса, но в I квартале катастрофы не случилось.

Тревожный звонок

Начало года принесло мало приятных новостей. Хотя, наверное, мало кто мог представить, что в одной точке и в одно время сойдутся сразу столько негативных факторов.

Итак, кризис зарождался в Азии. Наш главный торговый партнер– Китай – первым столкнулся с новым вирусом COVID-19 и начал фактически изолировать целые города и останавливать производство. Как итог, уже в январе российский экспорт получил серьезный удар.

Экспорт нефти из России в КНР в годовом выражении рухнул почти на 30%. При этом тогда бочка Urals тогда стоила еще около $58.

Для экономики страны внешняя торговля, и в особенности, экспорт углеводородов, по-прежнему играет ключевую роль, а на доходы от продажи нефти и газа приходится более половины бюджета. Тем не менее, первый квартала, судя по всему, не стал для страны настолько пугающим.

По данным Федеральной таможенной службы за январь-март, снижение экспорта нефти составило 4,2%, до 40,697 миллионов тонн, доходы от него сократились на 1,9%, до 18,03 миллиардов долларов. Экспорт нефтепродуктов в денежном выражении сократился на 9,2%, до 10,37 миллиардов долларов.

Но, как уже было сказано выше, самая острая фаза кризиса началась уже во второй половине марта, и наиболее показательными будут данные за II квартал, когда почти весь мир остановил экономическую активность, а спрос на нефть рухнул на рекордные за всю историю 30%.

К тому же сразу после Китая вирус охватил Европу, которая является вторым по величине покупателем нефти из РФ и крупнейшим рынком сбыта газа. Несложно представить, что экспорт в европейские страны также показал обвальное падение.

При этом ситуацию ухудшает ценовая конъюнктура. Стоимость барреля нефти рухнула до минимумов с начала 2000-х. Реальные поставки смеси Urals проходили по цене менее 20 долларов за бочку, то есть примерно в три раза ниже, чем в январе.

Ситуация на газовом рынке выглядит не лучше. Объем экспорта трубопроводного газа за 3 месяца 2020 года снизился в годовом сравнении почти на 25%. Доходы «Газпрома» от экспорта этого вида топлива сократились на 51,3%, до 5,04 миллиардов долларов.

Очевидно, что из-за ограничительных мер во II квартале падение экспорта и доходов бюджета может оказаться более значительным.

Пока же из официальных цифр есть только предварительные данные Банка России по платежному балансу, вышедшие 10 апреля. Профицит счета текущих операций Российской Федерации в январе-марте уменьшился более чем на треть до 21,7 миллиардов долларов.

Естественно, ключевую роль сыграло как раз снижение экспортных поставок энергоносителей на фоне негативной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках при сохранении на сопоставимом уровне товарного импорта.

При этом надо заметить, что в 1 квартале 2016 года спад во внешней торговле был значительно глубже. И обусловлен он был исключительно конъюнктурой товарных рынков – никакого коронавируса еще и на горизонте не было. Пока по профициту счета торговых операций мы лишь приближаемся к показателю 1 квартала 2017 года.

Особенный кризис

Нынешний кризис – это не финансовый кризис, а кризис крайне своеобразный, к которому мир явно не было готов.

Экономический шок от пандемии COVID-19 неизбежно влечет за собой сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов. Эти кризисы сходны в некоторых отношениях, но и очень различны в других. И все проблемы в мировой экономике сейчас связаны исключительно с ограничительными мерами.

«Этот кризис является прежде всего кризисом в области здравоохранения, который вынудил правительства принять беспрецедентные меры для защиты жизни людей», - сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеведу. – «Неизбежное сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домашних хозяйств и предприятий, помимо человеческих страданий, вызванных самой болезнью.»

Как и в 2008-2009 годах, правительства вновь вмешались в денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, чтобы противостоять спаду и обеспечить временную поддержку доходов для предприятий и домашних хозяйств. Но ограничения на передвижение и социальную самоизоляцию для замедления распространения болезни означают, что предложение рабочей силы, транспорт и путешествия сегодня затронуты гораздо сильнее, чем во время финансового кризиса. Были закрыты целые секторы национальной экономики, включая гостиницы, рестораны, розничную торговлю, туризм и значительную долю обрабатывающей промышленности.

Снятие карантина не вернет ситуацию в прежнее состояние. Столь продолжительный простой может оказать сильное влияние на экономику и в будущем. И Россия здесь не исключение.

В этих условиях прогнозы опираются в большей степени на статистические отчеты, а на оценки и предположения о развитии пандемии.

Напряженная перспектива

«Ближайшая цель состоит в том, чтобы поставить эту пандемию под контроль и смягчить экономический ущерб для людей, компаний и стран. Но политики должны начать планировать последствия этой пандемии», - отмечает Роберто Азеведу.

Всемирная торговая организация заявила, что пандемия коронавируса может привести к более глубокому коллапсу международных торговых потоков, чем в любой момент послевоенной эпохи, заявила Всемирная торговая организация.

В своем докладе эксперты ВТО представили два возможных сценария развития мировой торговли. По оптимистичному - В оптимистичном сценарии ВТО заявила, что глобальная торговля товарами может упасть на 13% в 2020 году и отскочить на 21% в 2021 году - по сравнению с сокращением на 0,1% в 2019 году. В оптимистическом сценарии валовой внутренний продукт может сократиться на 2,5% в 2020 году и вырасти на 7,4% в 2021 году.

В пессимистическом случае объем мировой торговли товарами может упасть на целых 32% в этом году с возможностью увеличения на 24% в следующем году. В этой ситуации мировой ВВП может сократиться на целых 8,8% в 2020 году и увеличиться на 5,9% в 2021 году.

Если будет реализован оптимистический сценарий, то прогноз ВТО будет соперничать с современным рекордом мирного времени, который был установлен в 2009 году, когда объем мировой торговли товарами сократился примерно на 12%, а мировой ВВП сократился на 2%. Если же события будут развиваться по пессимистическому сценарию, это может стать самым резким падением мировой торговли со времен Великой Депрессии.

«Эти цифры отвратительны – и нет никакого способа обойти это»,- сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеведо в своем заявлении. Но быстрый, энергичный отскок, по его словам, возможен. Принятые сейчас решения будут определять будущую форму восстановления и перспективы глобального роста.

«Нам необходимо заложить основы для мощного, устойчивого и социально инклюзивного восстановления. Торговля будет здесь важным компонентом наряду с фискальной и денежно-кредитной политикой. Сохранение открытых и предсказуемых рынков, а также содействие созданию более благоприятной в целом деловой среды будет иметь решающее значение для стимулирования необходимых нам новых инвестиций. И если страны будут работать вместе, то мы увидим гораздо более быстрое восстановление, чем если бы каждая страна действовала в одиночку», подчеркнул глава Всемирной торговой организации.

Диаграмма 1. Объем мировой торговли товарами, индекс 2000-2022 гг., 2015 г.=100

Всемирная торговая организация

Мировая торговля уже сокращалась в 2019 году - было зафиксировано незначительное снижение за год на -0,1% в натуральном выражении после роста на 2,9% в предыдущем году. Между тем, долларовая стоимость мирового товарного экспорта в 2019 году упала на 3% до$ 18,89 трлн. А тогда коронавируса, принесшего собой торговую напряженность и замедление экономического роста сегодня, не было и на горизонте.

Ожидания по развитию торговли в 2020 и 2021 годах

Согласно обоим сценариям, в 2020 году все регионы столкнутся с двузначным сокращением экспорта и импорта, за исключением стран Африки, Ближнего Востока и Содружества Независимых государств, считают эксперты ВТО. Относительно небольшое предполагаемое сокращение экспорта они объясняют тем, что эти страны в значительной степени зависят от экспорта энергетических продуктов, спрос на которые только относительно не зависит от действующих сегодня факторов.

Если пандемия будет поставлена под контроль и торговля снова начнет расширяться, большинство регионов мира могут зафиксировать двузначные скачки в 2021 году примерно на 21% в оптимистическом сценарии и на 24% в пессимистическом сценарии - хотя и с гораздо более низкой базы. При этом подчеркивается, что степень неопределенности очень высока, и вполне возможно, что как для 2020 года, так и для 2021 года результаты могут быть выше или ниже этих результатов.

Диаграмма 2. Отношение темпов роста мировой торговли товарами к темпам роста мирового ВВП, 1990-2020

гг. изменение и соотношение

IHS Markit

Двумя другими аспектами, отличающими нынешний спад от финансового кризиса, являются роль производственно-сбытовых цепочек и торговля услугами. Нарушение цепочки создания стоимости было проблемой даже тогда, когда, когда COVID‑19 был в основном ограничен Китаем. Сейчас, когда эта болезнь приобрела более широкое распространение, она по-прежнему остается важнейшим фактором.

Торговля, вероятно, будет падать более резко в секторах, характеризующихся сложными цепочками создания добавленной стоимости, особенно в электронной и автомобильной промышленности. Согласно базе данных ОЭСР, доля иностранной добавленной стоимости в экспорте электроники составила около 10% для Соединенных Штатов, 25% для Китая, более 30% для Кореи, более 40% для Сингапура и более 50% для Мексики, Малайзии и Вьетнама. Импорт основных производственных ресурсов, скорее всего, будет прерван социальным дистанцированием, что привело к временному закрытию заводов в Китае и что в настоящее время происходит в Европе и Северной Америке.

Торговля услугами может быть одним из компонентов мировой торговли, наиболее непосредственно затронутых COVID-19 в результате введения транспортных и туристических ограничений и закрытия многих торговых и гостиничных предприятий. Это отрасли, в которых невозможно создать запасы и использовать их потом, понесенные ими потери могут стать потерями навсегда. Услуги также взаимосвязаны, а воздушный транспорт создает экосистему других культурных, спортивных и рекреационных мероприятий. Однако некоторые службы могут извлечь выгоду из кризиса. Это относится и к услугам в области информационных технологий, спрос на которые резко вырос, поскольку компании стараются дать сотрудникам возможность работать на дому, а людям общаться удаленно.

На прошлой неделе управляющий директор Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика уже находится в рецессии, которая «намного хуже, чем глобальный финансовый кризис.»

Глубина и продолжительность экономического спада в значительной степени зависят от того, как долго правительства будут поддерживать свои блокировки, многие из которых, как ожидается, продлятся до мая или июня. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее начнется восстановление. Но уже сейчас очевидно, что оно будет медленным и тяжелым.

По оценкам базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития, за каждый месяц сдерживания ежегодный прирост ВВП сократится на 2 процентных пункта.

Безусловно, экономика не станет в одночасье прежней. Скорее всего, она и вовсе будет совсем другой.