«Доказательств нет»: в Китае отреагировали на обвинения США в утечке вируса из лаборатории Уханя

В Китае опровергают версию, которую озвучил американский телеканал Fox News, о том, что «нулевой пациент» с COVID-19 в Китае работал в лаборатории Уханя. В частности МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американская сторона не представила на этот счет никаких существенных доказательств, коме комментариев источников, передает Regnum. Что касается источника и происхождения коронавируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками, добавил дипломат.

«Нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», - сообщил Лицзянь в ходе пресс-конференции. Он добавил, что сегодня многие мировые специалисты обвиняют Пекин в халатности, из-за которой произошла утечка этого вируса из лаборатории в Ухане, однако, их доводы не подкреплены доказательствами, а также научно не обоснованы.

16 апреля телеканал Fox News, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники, заявил, что первый пациент с коронавирусной инфекцией вовсе не был работником рынка, как пытаются представить китайские власти, а работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. При этом телеканал сообщает, что сама уханьская лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была только продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными КНР.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.