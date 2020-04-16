По предварительным данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в марте объем выдачи микрозаймов снизился незначительно — в пределах 3% по сравнению с февралем 2020 года. Однако, заявили в бюро, уже в начале апреля объем микрозаймов в РФ, выданных в начале апреля, снизился на 50% по отдельным направлениям.

«Микрофинансовые организации изначально работают с заметно более рискованным профилем заемщиков, поэтому их бизнес в большей степени может пострадать от режима самоизоляции и ожидаемого экономического спада. Очевидно, что МФО могут столкнуться с серьезным потоком обращений за реструктуризациями займов, что приведет к временному недополучению серьезной части их процентных доходов», — заявил Finanx директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

И все же, уверены в рейтинговом агентстве АКРА, в среднесрочной перспективе возможен рост спроса на микрозаймы, если располагаемые доходы населения окажутся под давлением. «С течением времени объем проблемных микрозаймов будет расти. Текущие риски продолжительного спада в экономике могут быть особенно болезненными для населения, что с высокой долей вероятности окажет существенный негативный эффект на качество портфелей МФО», — указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Падение спроса на микрозаймы в начале апреля объясняется, в первую очередь, режимом самоизоляции, который был введен по всей стране, соглашается первый вице—президент Опоры России Павел Сигал. В первую неделю месяца население наиболее ответственно подошло к соблюдению требований, поэтому на улицах было мало людей, большинство предприятий не работало.

По мере того, как карантинные меры будут продлеваться, спрос на микрокредиты будет расти: около 70% российских граждан не имеют финансовой «подушки безопасности», что многим не позволит прожить без займов дольше месяца. Также стоит учитывать, полагает эксперт, что многие предприятия малого и среднего бизнеса, а также целые отрасли начали сокращение персонала. Это также будет стимулировать рост выдачи кредитов в МФО.

Наиболее сильный спрос стоит ожидать в течение мая, полагает Павел Сигал: вероятнее всего, что режим самоизоляции будет продлен минимум до середины месяца, к тому моменту около 30% наших граждан используют все накопления, находясь дома и не имея заработков. Стоит ожидать рост выдачи кредитов в МФО на текущие нужды минимум в два раза по сравнению с показателями марта. При этом гарантированно снизится размер среднего кредита: микрофинансовые организации будут неохотно выдавать крупные займы, так как в условиях роста безработицы и падения доходов населения это несет риски для кредитных компаний.

Падение спроса на микрозаймы в текущей экономической ситуации можно объяснить только невозможностью обратиться в банк за их получением ввиду обоснованной боязни людей выйти из дома, указывает президент НКО «Право на защиту» Андрей Тютюнин. По его прогнозам, с окончанием карантина спрос на микрозаймы должен вырасти, так как деньги у населения кончаются.

В то же время, уверен Андрей Тютюнин, в дальнейшем многие кредитные организации ограничат выдачу займов совсем малоимущим гражданам, ввиду невозможности ими своевременно займы вернуть. Уже сейчас банки подняли минимальный первоначальный взнос по ипотечным кредитам, обеспеченным залогом. Выдавать же займы по необеспеченным кредитам рискованно вдвойне.