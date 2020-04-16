«Это не пневмония»: врач прокомментировал состояние легких больных коронавирусом

Процесс, который вызывает коронавирус в легких инфицированных людей, нельзя назвать пневмонией в «чистом виде», пришел к выводу эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер. У больных коронавирусом развивается нечто другое, рассказал медик в интервью Общественной службе новостей.

«Это никакая не пневмония. Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем с ответным возникновением очага воспаления», - рассказал эксперт. Он добавил, что такого рода воспаление имеет ограниченный по времени процесс.

В случае с больными коронавирусом происходит поражение стенок сосудов и клеток крови, а легкие являются только мишенью номер один. При этом поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах, также страдает ЖКТ, поделился Эдигер данными, полученными им в процессе наблюдения за больными коронавирусом.

Он считает, что, скорее всего, вирус поражает гемоглобин в эритроцитах, о чем свидетельствуют и данные китайских ученых. Отсюда у больных присутствует синдром нехватки кислорода, так называемый гипоксический синдром, добавил эксперт.

«Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», - резюмировал медик в своем интервью.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.