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Европа разработала дорожную карту выхода из карантина

Москва, 16.04.2020
#Коронавирус
#Мир
#Из жизни Евросоюза
  • Европа разработала дорожную карту выхода из карантина

EPA

Первыми отменять некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, уже начали на этой неделе Австрия, Чехия и Дания. Еврокомиссия (ЕК) подготовила план выхода из кризиса для европейских стран, чтобы он проходил скоординировано и как можно менее болезненно.

В Брюсселе боятся, что если каждая страна начнет отменять ограничения сама, то это приведет к хаосу и множеству неприятных последствий на континенте. Основания для тревоги имеются, потому что европейские страны по-разному относятся к этому не менее важному, чем борьба с вирусом, процессу.

Франция на этой неделе, например, продлила карантин до 11 мая, а Испания сделала то же самое, но только до конца апреля.

ЕК предупреждает, что чересчур ранее и слишком поспешное снятие ограничений обязательно приведет к новому всплеску болезни. Поэтому делать это нужно лишь после того, как произойдет существенное снижение количества случаев заражения, причем, эта тенденция будет длиться достаточно продолжительный промежуток времени.

Еврокомиссия не расписывает конкретные шаги по выходу из режимов карантина и самоизоляции, но подчеркивает главное требование – процесс этот должен проходить постепенно.

«Недостаток координации в снятии ограничений может привести к негативным последствиям для членов Евросоюза и спровоцировать политическое напряжение»,- говорится в документе ЕК.

Запуск экономики должен проходить по секторам в зависимости от множества факторов. Обязательно должно сохраняться социальное дистанцирование, говорится в плане. Особо подчеркивается, что всеобщего возврата всех на работу быть не должно.

Магазины следует открывать постепенно. При этом должно соблюдаться ограничение по количеству покупателей в помещении.

Снятие ограничений подразумевает и возобновление работы школ, но необходимо уменьшить численность учащихся в классах, чтобы соблюдалось социальное дистанцирование. Перерывы для обеда необходимо назначать на разное время. Предпочтение следует отдавать по возможности обучению по интернету.

Еще одна важная рекомендация – снимать ограничения следует с интервалом приблизительно в месяц, чтобы понимать, к каким последствиям привели уже принятые меры.

Обязательно сохранить на продолжительное время особый контроль и защиту для пожилых людей.

Рестораны, бары и кинотеатры могут возобновить работу, но необходимо ограничить ее продолжительность и внимательно следить за количеством посетителей. Их не должно быть много, чтобы соблюдалось социальное дистанцирование.

Самыми последними предписывается отменять запреты на мероприятия (концерты, фестивали и так далее) с большими скоплениями людей.

У большинства людей симптомы заражения коронавирусом исчезают через две-три недели. Однако есть и такие и их особенно много среди пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, у которых вирус может вызвать серьезные заболевания и привести даже к летальному исходу.

Еврокомиссия также настоятельно рекомендует резко увеличить тестирование во всех европейских странах. Причем, проводить его необходимо одинаково во всех странах континента.

В Брюсселе понимают, что единственным эффективным оружием в борьбе с коронавирусом является вакцина. Поэтому Брюссель уделяют ее скорейшей разработке повышенное внимание и не жалеет для этого денег. 

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