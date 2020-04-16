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Евросоюз разработал план открытия границ после завершения пандемии

Москва, 16.04.2020

После завершения пандемии коронавируса Евросоюз на первом этапе откроет границы между странами Шенгенского пространства. На втором этапе будут открываться внешние границы и  доступ для нерезидентов ЕС, говорится в разработанной «дорожной карте» по выходу ЕС из кризиса из-за  COVID-19. Документ 15 апреля представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости». В материале отмечается важность «поэтапного подхода к открытию внутренних и внешних границ Евросоюза, что в начале должно привести к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны». При этом фон дер Ляйен отмечает, что необходима общая координация в процессе отмены контроля на внутренних границах, для этого ЕК находится в постоянном контакте со странами членами объединения. Также необходимо подумать над минимизацией последствий от закрытия границ, добавила глава ЕК.

Она также сообщила, что делается все возможное для того, чтобы максимально поддержать в этой ситуации транспорт, а именно операторов. В документе сообщается, что ограничения на передвижения внутри ЕС будут отменены, как только «эпидемиологическая ситуация в приграничных районах будет достаточно приемлемой». При этом должны сохраняться правила социальной дистанции, подчеркивается в материале.

На первом этапе открытия границ приоритет будет предоставляться трансграничным и сезонным работникам, заявила фон дер Ляйен. Она особо подчеркнула, что в объединении должны избегать любой дискриминации мобильных работников Евросоюза. На переходном этапе от карантина к нормальному функционированию ЕК рекомендует  государствам-соседям, прежде всего, обеспечить беспрепятственное движение товаров и восстановление цепочек поставок.

Возможность снятия карантина будет определять специальная комиссия вместе с властями стран-членов союза. Ограничения для начала снимут между районами с относительно низким уровнем распространения вируса. На втором этапе будут решаться вопросы с доступом нерезидентов.

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