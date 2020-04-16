Евросоюз разработал план открытия границ после завершения пандемии

После завершения пандемии коронавируса Евросоюз на первом этапе откроет границы между странами Шенгенского пространства. На втором этапе будут открываться внешние границы и доступ для нерезидентов ЕС, говорится в разработанной «дорожной карте» по выходу ЕС из кризиса из-за COVID-19. Документ 15 апреля представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости». В материале отмечается важность «поэтапного подхода к открытию внутренних и внешних границ Евросоюза, что в начале должно привести к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны». При этом фон дер Ляйен отмечает, что необходима общая координация в процессе отмены контроля на внутренних границах, для этого ЕК находится в постоянном контакте со странами членами объединения. Также необходимо подумать над минимизацией последствий от закрытия границ, добавила глава ЕК.

Она также сообщила, что делается все возможное для того, чтобы максимально поддержать в этой ситуации транспорт, а именно операторов. В документе сообщается, что ограничения на передвижения внутри ЕС будут отменены, как только «эпидемиологическая ситуация в приграничных районах будет достаточно приемлемой». При этом должны сохраняться правила социальной дистанции, подчеркивается в материале.

На первом этапе открытия границ приоритет будет предоставляться трансграничным и сезонным работникам, заявила фон дер Ляйен. Она особо подчеркнула, что в объединении должны избегать любой дискриминации мобильных работников Евросоюза. На переходном этапе от карантина к нормальному функционированию ЕК рекомендует государствам-соседям, прежде всего, обеспечить беспрепятственное движение товаров и восстановление цепочек поставок.

Возможность снятия карантина будет определять специальная комиссия вместе с властями стран-членов союза. Ограничения для начала снимут между районами с относительно низким уровнем распространения вируса. На втором этапе будут решаться вопросы с доступом нерезидентов.