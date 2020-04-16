Fox News: «нулевой пациент» с COVID-19 в Китае работал в лаборатории Уханя

Первый пациент с коронавирусной инфекцией вовсе не был работником рынка, как пытаются представить китайские власти, а работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники.

«"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Уханя, откуда и пошла эпидемия», - говорится в сообщении американского телеканала. Как рассказал источник СМИ, «знакомый с деталями ранних действий правительства Китая и видевший соответствующие документы», сотрудник лаборатории был инфицирован от летучей мыши, вовремя не поняв это, он распространил болезнь среди местных жителей. Другой источник Fox News обвинил Китай в том, что тот провернул «самую дорогую в истории операцию по сокрытию улик».

При этом телеканал сообщает, что сама уханьская лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была только продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными КНР.

Следует отметить, что США не первый раз обвиняют Китай в сокрытии правды о распространении коронавируса. Накануне 15 апреля госсекретарь США Майк Эспер потребовал от КНР полной прозрачности в вопросе первопричин пандемии, а также информировании по данному вопросу мировой общественности.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.