Мы рискнули сделать «кризисную» подборку телешоу, просмотр которых, возможно, поспособствует обретению полезных навыков, поможет разобраться в себе и вдохновит на размышления о новых жизненных перспективах.

Обмани меня (сериал 2009-2011, США)

Кадр из сериала «Обмани меня» (2009-2011, США) КиноПоиск

Когда массмедиа формирует реальность, жизнь каждого из нас зависит от навыка «фильтровать» информацию. Чтобы не остаться в дураках, важно уметь отличить правду от лжи, фэйк-ньюс от настоящих новостей, пропаганду от добросовестной журналистики. Сегодня возрос риск манипуляций населением на тему коронавируса: сводки, домыслы, теории, прогнозы… Кому доверять? Психологи говорят, что достаточно выключить звук телевизора/монитора и слушать оратора без слов. По его мимике, жестам и манере держаться вы инстинктивно определите, стоит ли доверять такому человеку или нет.

Однако, если интуиция в дефиците, а в приоритете научные методы, то стоит посмотреть хотя бы один из трех сезонов сериала «Обмани меня» шоураннера Брайана Грейзера («Игры разума», «Подмена», «Малхолланд Драйв»).

Главный герой доктор Лайтман – необычный специалист. Ему достаточно нескольких минут общения с человеком, чтобы определить, врет он или нет. Лайтман считает, что каждый из нас в среднем врет три раза за десять минут разговора. Лайтман (роль как будто специально создана для гениального Тима Рота) внимательно слушает собеседников, затем весьма эпатажно вступает в диалог, сбивая их с толку.

Кадр из сериала «Обмани меня» (2009-2011, США) КиноПоиск

Следите за руками, как говорится, причем буквально: по положению рук можно немало сказать об эмоциональном состоянии собеседника. Используя различные уловки и глубокие знания в поведенческой психологии, герой выводит на чистую воду настоящих преступников и спасает невиновных. За помощью к доктору Лайтману обращаются как простые смертные, так и высокопоставленные люди из правительства и Конгресса.

При этом, за ходячим детектором лжи стоит не только выдумка сценариста, но и реальный научный базис. Прототипом и консультантом главного героя телешоу стал профессор психологии Калифорнийского университета Пол Экман. Ученый посвятил более трех десятков лет изучению теории обмана и является ведущим мировым специалистом в этой области.

для кого: для поглотителей телевизионных новостей

чем полезно: поможет отделять мух от котлет

Годы (сериал 2019, Великобритания)

Кадр из сериала «Годы» (2019, Великобритания) КиноПоиск

Футурологическая черная комедия от сценариста Расселла Т. Дэвиса, которого заслуженно считают гением британского телевидения. Мастер видеть человеческую драму в любой тривиальности, ловкий жонглер сюжетами и жанрами за тридцать лет работы на ТВ ни разу не скатился в откровенную безвкусицу. Именно он перезапустил в 2005 году забытый всеми научно-фантастический сериал «Доктор Кто»: после 16-летнего простоя шоу мгновенно обратилось в культурный феномен.

В новом проекте «Годы» Расселл Т. Дэвис исследует один из вариантов ближайшего будущего на примере большого семейства Лайонсов, олицетворяющего собой почти все слои современного общества. Как изменится мир за 15 лет под влиянием глобальных технологических, финансовых и общественных катаклизмов?

К восторгу и ужасу обитателей Туманного Альбиона к власти приходит политик-популист, эксцентричная Вивьен Рук (абсолютно неординарная роль Эммы Томпсон). Далее следуют перевыборы Трампа на второй срок, иммиграционные нашествия из Украины в Европу, беженцы в виртуальную реальность, тотальный отказ молодых людей от жизни в биологическом теле и многое другое на фоне всеобщего геополитического коллапса. Однако сериал отнюдь не драматизирует, а ядовито иронизирует над: а) принципом толерантности, незаметно разъедающим семейные отношения; б) квази-либеральными европейскими ценностями; в) преступной пассивностью общества, которое начинает шевелиться лишь в запредельно критической ситуации. Пожалуй, «Годы» - наилучшее пошаговое пособие, как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф. Лейтмотив антикризисной инструкции — английский юмор.

для кого: для апологетов гражданского общества

чем полезно: поможет не превратиться в управляемого биоробота



Пациенты (сериал 2008-2010, США)

Кадр из сериала «Годы» (2019г., Великобритания) КиноПоиск

Психотерапевт Пол Уэстон пять раз в неделю принимает пациентов, а на выходных сам ходит на прием к коллеге-психотерапевту. Замечательный ирландский актер с изысканно благородным лицом Гэбриэл Бирн максимально убедителен в роли доктора Уэстона. Не даром он был удостоен «Золотого глобуса» в номинации «лучшая мужская роль на ТВ» в 2009 году. Телешоу, которое на девяносто процентов состоит из психотерапевтических сеансов, в мирное время, наверное, показлось бы немного однообразным, но в период тотального пандемийного заточения «Пациенты» — одно из самых душеполезных зрелищ.

Во-первых, можно совершенно бесплатно походить несколько недель на прием к профессиональному доктору, поискать для себя нудные рекомендации, успокоить расшатавшиеся нервы — Пол Уэстон дает вполне рабочие практики по предотвращению панических атак и гневных состояний. Во-вторых, искушенным потребителям тренингов по личностному росту сериал представляет кинематографическую возможность подробно познакомиться с американской концепцией психотерапии. В-третьих, как известно, сами профессионалы высоко оценили «Пациентов» — то, как герой работает над переносом и контрпереносом, его подход к терапии и к собственной жизни. Поэтому сериал будет познавателен и для круга психотерапевтов. И в-четвертых, телешоу поможет посмотреть на себя критически, узнать, как, оказывается, сложно устроена наша психика, которой мы не уделяли полноценного внимания в нашей суетной офисной жизни до пандемии.

для кого: для активных и рефлексирующих людей

чем полезно: поможет устранить психологический дискомфорт в самоизоляции