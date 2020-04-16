Отношения между США и КНР ухудшились на фоне поиска источника коронавируса

Ученым и не только им не дает покоя вопрос: откуда же все-таки взялся коронавирус COVID-19? Китайские власти после отмены карантина в Ухане возобновили расследование, но Запад, как подчеркивает Financial Times (FT), беспокоит, что Пекин не станет делиться найденной информацией. Запад и, как обычно, особенно рьяно США и Великобритания обвиняют Китай в сокрытии информации и, как нетрудно догадаться, в производстве COVID-19 несмотря на то, что даже в Пентагоне говорят об его природном происхождении. Последним, буквально вчера назвал источником происхождения коронавируса Уханьский институт вирусологии госсекретарь Майк Помпео.

Кстати, уханьские вирусологи готовы поделиться имеющейся информацией с коллегами из США. Они только просят, как заявил начальник отдела заразных болезней в Уханьском институте вирусологии Ши Чжэнли, официального запроса на сотрудничество.

Впрочем, Белый дом, в лице президента Трампа обвиняет в утаивании информации не только Китай, но и ВОЗ. Ссылаясь на это, Трамп заявил о приостановке выплаты взносов США. Он также обвинил ВОЗ в поддержке Китая.

Обращает на себя внимание, что громче всего обвиняют Пекин страны, власти которых с большим опозданием отреагировали на появление эпидемии и допустили много ошибок в борьбе с ней.

Вашингтон и Лондон настаивают на том, чтобы китайские власти поделились информацией о ситуации в Ухане до 31 декабря 2019 года. В тот день, напомним, Пекин сообщил во Всемирную организацию здоровья (ВОЗ) о случаях странного респираторного заболевания в главном городе провинции Хубэй. Американцы очень хотели бы сами ознакомиться с ситуацией на месте, но, как заявил один из высокопоставленных чиновников президентской администрации, Ухань закрыт для иностранцев уже несколько месяцев.

Пекин отвечает, что китайцы поделились с ВОЗ достаточным объемом информации по COVID-19: в частности, генетической последовательностью вируса (12 января) и случаями заражения, начиная с первых чисел декабря прошлого года. Однако в ВОЗ считают, что вирус впервые мог перейти от какого-то животного к человеку более полугода назад, то есть в октябре 2019 г.

Известно, что в прошлом коронавирусы переходили к людям от летучих мышей через циветт (атипичная пневмония SARS в 2003) или верблюдов (ближневосточный респираторный синдром MERS в 2012).

Специалисты ВОЗ считают, что источником COVID-19 могли быть летучие мыши подковоносы и что должно было быть еще одно животное, через которое вирус перешел уже непосредственно к человеку. Найти это животное очень важно для предотвращения новых вспышек болезни.

Западные ученые, проанализировавшие генетический код коронавируса, считают, что вероятность участия генной инженерии в его происхождении крайне мала. Однако они не исключают возможности случайной утечки нового вируса из одной из лабораторий Уханьского института вирусологии или Уханьского центра по контролю и предотвращению болезней, где изучают коронавирусы диких животных.

Ученые, изучающие коронавирус, сейчас все больше сомневаются в том, что он появился на рынке в Ухане, как считалось ранее. Рынок, кстати, был закрыт еще 1 января. Некоторые ученые считают его вторичным эпицентром болезни.

Первая документально зафиксированная жертва коронавируса имела контакт с Уханьским рынком, но его жена, которая тоже заболела, как следует из статьи китайских ученых в Lancet, с рынком никак не была связана. Из 41 больного коронавирусом по состоянию на 2 января контакты разного рода с рынком были у 27 человек.

В ВОЗ считают, что необходимо тщательно изучить самые ранние случаи заболевания новым вирусом, чтобы определить, как они заразились. Без этого разобраться в его происхождении и найти источник будет крайне трудно.