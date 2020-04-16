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Курс доллара пошел на резкий разворот

Москва, 16.04.2020
  • Курс доллара пошел на резкий разворот

Алексей Павлишак/ТАСС

В среду, 15 апреля курс доллара пошёл на разворот к рублю на фоне очередного обвала мировых цен на нефть. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 75,19 руб., что сразу на 2,19 руб. выше уровня закрытия торгов вторника. Сильно просела нацвалюта и к евро, который в это же время торговался по 82,01 руб., прибавив за сутки сразу 1,85 руб.

Таким образом, после уверенной поступи рубля, который на протяжении девяти торговых сессий подряд укреплялся к основным резервным мировым валютам, вчера произошёл стремительный отскок, который многие наши эксперты прогнозировали ещё в начале этой недели. Так, во вторник аналитики «Сбербанка» предположили, что так называемая «рискофобия», когда трейдеры теряли аппетит к рисковым активам, вновь вернётся на рынки из-за дальнейшего сохранения карантинных мер.

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При этом они подчёркивали, что ключевым событием для курса рубля может стать заседание Железнодорожной комиссии Техаса, являющейся регулятором нефтедобычи в этом крупнейшем нефтедобывающем штате США. В ходе этого заседания рассматривалось предложение ограничить добычу по примеру ОПЕК+. Как и предполагали эксперты крупнейшей кредитной организации страны, эта идея не была поддержана, так как в США многие считают, что в роли ограничителей успешно выступят рыночные факторы.

«Нефть в среду продолжит дешеветь, а рубль отправится в коридор 74,00-75,00 за доллар», – прогнозировали аналитики «Сбербанка».

Так, в итоге и произошло. И даже несмотря на то, что добыча нефти после соглашения ОПЕК+ теперь снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, этого явно недостаточно, чтобы котировки на «чёрное золото» корректировались вверх.

Напомни, вечером в среду мировые цены не нефть усилили падение после публикации данных американского Минэнерго, указавших на рост запасов «чёрного золота» в стране по итогам 12-й недели подряд. Так, стоимость июньских контрактов на нефть сорта Brent на торгах Лондонской биржи упала сразу на 7,4% - до 27,4 долл. за баррель. Июньские фьючерсы на WTI торгах Нью-Йоркской биржи к этому времени потеряли 5,04%, упав в цене до 26,02 долл. за бочку. При этом в моменте нефть этой марки дешевела до 19,2 долл. за баррель, пробив минимум с 2002 года.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» также считает, что вчера рубль перешел к резкому падению к доллару и евро вслед на фоне дешевеющей нефтью, которая с начала недели потеряла в цене уже почти 3 долл. за бочку (10%). По его мнению, это происходит на ожиданиях трейдеров краткосрочного провала спроса на «чёрное золото», которое продлится минимум до июня.

«Несмотря на относительный успех сделки ОПЕК+, на рынке продолжает наблюдаться переизбыток сырья, что очень плохо для цен на энергоресурсы, - пояснил эксперт. – Кроме того, серьёзным фактором ослабления для всех рисковых активов, к которым относится рубль, является негативная макростатистика из США».

Кадулин отметил, что эта статистика ухудшает ожидания рынка о влиянии пандемии на экономику и может спровоцировать новый виток бегства инвесторов от риска, в том числе рублевого.

«Да, пока операции российского регулятора и Минфина продолжат поддерживать курс национальной валюты около 75,00 руб. в паре с долларом и 82,00 руб. в паре с евро. Но здесь надо понимать, что потенциал для укрепления рубля очень ограничен, по крайней мере до разрешения ситуации на нефтяном рынке», – резюмировал Кадулин.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» предположил, что ослабление рубля в ближайшие дни будет происходить в сдержанном формате.

«Более активное снижение нацвалюты в коридор 76,00-77,00 мне видится возможным только при стремительном обвале нефтяных цен в диапазон 20-25 долл. за баррель или при появлении новых всплесков негатива в новостях о короновирусе COVID-19», – считает он.

В этих условиях, по его мнению, давление на рубль может усилиться. Тогда нельзя исключать вариант, при котором российская валюта упадёт в диапазон 76,0-78,00.

Между тем Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» смотрит более оптимистично на перспективы рубля. По его мнению, вчерашний разворот нацвалюты был вполне ожидаем и укладывается в рамки коррекции после мощного роста с начала прошлой недели.

«Кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка «чёрного золота». Но уверен, что с частичной отменой карантинных мер, а власти ряда стран уже рассматривают такие варианты, произойдёт рост потребления топлива. Поэтому в глобальном плане настроение инвесторов улучшится и они вновь обратят свой взор на рискованные активы», – полагает Кочетков.

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