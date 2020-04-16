Нефть ниже 30 долларов, но рынок отскочил

Рынок акций находится под давлением: ОПЕК ожидает, что в этом году произойдет крупнейшее в истории падение спроса на нефть в мире, в России спорят о сроках пика пандемии, а президент РФ отменил подготовку к Параду Победы.

Индекс Мосбиржи в четверг поднялся на +0,65% до 2515,05 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,91% до 1066,91 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:40 мск стоила 27,39 долларов за баррель (-1,08%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 74,5 рублей за доллар.

Нефтяные компании начали отыгрывать падение: «Транснефть» ( +6,37%), «Башнефть» (обыкновенные +2,20%, «префы» +2,41%), «Лукойл» (+1,73%), «Сургутнефтегаз» (+1,62%). При этом акции «Руснефти» (-3,23%), «Газпром нефть» (-1,36%), «Роснефть» (-0,49%) торговались не так хорошо.

На фоне роста выручки по итогам первого квартала на 15,9% ушли вверх котировки X5 Retail group (+2,28%). Акции другого крупного ритейлера «Магнита» падали (-1,48%), в непродуктовом сегменте плохо торговались акции «М.видео» (-3,09%) и «Детского мира» (-2,58%). На фоне дорожающего золота популярностью пользовались акции «Полюса» (+4,08%).