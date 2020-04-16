Саудовский нефтяной гигант продолжает отвоевывать долю рынка, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, Saudi Aramco предложила своим клиентам в Азии и Европе предоставить 90-дневную отсрочку платежей за поставки сырья. Предполагается, что компания привлечет для финансирования ряд банков королевства. Правда каких, не уточняется. Саудиты, естественно, эту информацию опровергают. Позже Aramco заявила, что «не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты продажи сырой нефти».

Однако один из азиатских нефтепереработчиков сообщил, что Aramco «просит нас внести поправки в наше существующее соглашение, включив в него вексель, который в принципе даст вам возможность оплатить поставки через банк в течение 90 дней». Предполагается, что сам поставщик получит от того же банка оплату своего товара в течение 21 дня с момента его отгрузки.

Reuters отмечает, что новые условия были предложены как минимум четырем НПЗ в Азии и Европе. Саудовская компания указывает на то, что такой вариант поможет в краткосрочной перспективе облегчить финансовое бремя предприятий, столкнувшихся с резким падением спроса в условиях пандемии коронавируса. Однако покупателям предложение не понравилось: как пояснил собеседник агентства, такой шаг в итоге приведет лишь к увеличению затрат из-за более дорогих условий финансирования. Так что три из четырех НПЗ уже вежливо отказались.

А как же соглашение?

Теоретически, предложение Saudi Aramco не выходит за рамки соглашения, с таким трудом принятого в минувшие выходные. Ведь речи об увеличении добычи не идет. Но то, что саудиты продолжают закулисную борьбу, вполне логично.

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.

«В этой войне выиграет тот, кто продержится дольше», - поясняет генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. А это зависит от того, к примеру, на каких условиях в стране возможно привлечение финансирования. По словам Теплухина, в худшем положении с этой точки зрения США: сланцевикам деньги достаются в среднем под 10%, тогда как нефтяникам в Саудовской Аравии – под 3,5%, а в России – под 3,2%. Но немалую роль играет и то, какая стоимость нефти заложена в бюджет государства. И в этой ситуации саудиты в явном минусе: их бюджет балансируется при $80 за баррель. Да, России с ее $40 тоже не сладко при текущей ценовой конъюнктуре. Но разница все-таки есть, и немалая.

При этом Bloomberg отмечает, что Эр-Рияду уже приходится влезать в долги. Королевство выпустило три варианта номинированных в долларах США евробондов в общей сложности на $7 млрд: с погашением через 5,5, 10 и 40 лет. Ранее на аналогичные меры пошли Катар и ОАЭ, занявшие таким образом $17 млрд, а также Израиль, привлекший $5 млрд.

Тем не менее, над Саудовской Аравией нависла явная угроза дефицита бюджета. Причем, по оценке Moody`s он может составить 10% от ВВП страны. В такой ситуации одним соглашением ОПЕК+ королевство явно сытым не будет.