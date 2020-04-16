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«Пик миновали»: Трамп не исключает, что США начнут снимать карантин до мая

Москва, 16.04.2020

В США прошел пик заболевания коронавирусом, заявил журналистами президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что битва продолжается. Американский лидер не исключает возможность «открытия» некоторых американских штатов после карантина еще до первого мая. Рекомендации по отмене ограничений, связанных с коронавирусом, будут оглашены в самое ближайшее время. Напомним, США сегодня занимают первое место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией. Также в США самое большое количество безвозвратных потерь. По последним данным в Соединенных Штатах заболели 614,5 тысячи человек.

Ранее США обвинили Китай в сокрытии правды о распространении коронавируса. Накануне 15 апреля госсекретарь США Майк Эспер потребовал от КНР полной прозрачности в вопросе первопричин пандемии, а также информировании по данному вопросу мировой общественности.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.

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