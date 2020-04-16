Помощь летит

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить российским авиакомпаниям более 23 млрд рублей в качестве неотложной помощи. Эти деньги, как ожидается, пойдут на оплату лизинговых платежей, счетов за стоянку воздушных судов, выплату зарплат и пополнение оборотных средств. Правда, сами авиаторы уверены, что этого недостаточно даже для того чтобы покрыть постоянные расходы авиаперевозчиков (они не зависят от налета) в ближайшие три месяца. Так, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта в своем обращении к правительству оценила их почти в 177 млрд рублей, ссылаясь на фактические понесенные расходы во втором квартале прошлого года. При этом эксперты утверждают, что только «Аэрофлот» тратит на зарплату своим сотрудникам, стоянку самолетов и некоторые другие связанные с эти расходы порядка 25 млрд рублей. Иными словами, получается, что помощи правительства вроде бы не хватит даже нашему национальному авиаперевозчику. Но это еще не все.

Например, Международная ассоциации аэропортов (МАА) прямо попросила министра транспорта Евгения Дитриха предоставить авиакомпаниям госгарантии по их обязательствам перед аэропортами и ТЗК на 76 млрд рублей до конца нынешнего года. Такую позицию там объяснили тем, что в противном случае самим аэропортам придется пойти на беспрецедентные отсрочки оплаты своих услуг, что вполне может привести к дефолтам. А это, в свою очередь, неизбежно будет сдерживать восстановление авиаперевозок. Представители МАА уверены, что аэропорты по итогам нынешнего года потеряют порядка 80 млн пассажиров, в результате чего доходы отрасли снизятся на 81 млрд рублей -- только во втором квартале нынешнего года чистый убыток составит порядка 37 млрд рублей. По данным МАА, в 33 ведущих аэропортах страны наблюдается лавинообразное падение пассажиропотока. Так, по состоянию на 21 марта оно составило 75% в годовом выражении, 1 апреля — 83%, а еще через десять дней достигло уровня 91-93%, говорится в телеграм-канале МАА. Но самая тревожная ситуация, судя по всему, сложилась во «Внуково». Председатель совета директоров этой воздушной гавани Виталий Ванцев и вовсе заявил, что его аэропорт потерял 95% пассажиропотока.

В целом же, если верить данным гендиректора ассоциации «Аэропорт» Виктора Горбачева, по итогам нынешнего года вся гражданская авиация нашей страны потеряет порядка 250 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей составят убытки авиакомпаний.

Последние уже во всю готовятся к полномасштабным потрясениям. Так, например, UTair, по словам ее гендиректора Андрея Мартиросова, в пять раз сократила количество рейсов и вывела из эксплуатации более половины своего парка самолетов. «Мы сейчас выполняем работы по консервации флота, сосредотачиваем самолеты на основных операционных базах в Сургуте, Тюмени и во Внуково» — говорит глава UTair — «Что же касается нашей вертолетной деятельности, то пока мы фиксируем спад в 30 процентов, полагаем что такая тенденция сохранится до конца нынешнего года».

Примерно также обстоят дела и у S7. «Мы выполняем сейчас примерно половину рейсов от изначальной полетной программы», — сообщил РБК генеральный представитель этой авиакомпании в Толмачево и странах Средней Азии Евгений Чернышев.

А вот, например, «Уральские авиалинии» также резко сократившие перевозки пассажиров пошли на нестандартный шаг и перепрофилировали честь своего авиапарка для транспортировки грузов. «У нас в приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинской оборудование и средства защиты», — сообщил коммерческий директор уральской авиакомпании Кирилл Скуратов, уточнив при этом, что все обязательства по выполнению регулярных пассажирских рейсов остаются без изменений.

Таким образом, ситуация по крайней мере на текущий момент, не выглядит такой драматичной, как ее пытаются представить некоторые эксперты. Из всех крупнейших авиакомпаний России полностью прекратила внутренние полеты лишь дочка «Аэрофлота» — «Победа». И то, лишь потому, что порядка двух третей ее пассажиропотока составляли транзитные пассажиры, имеющие конечный пункт полета за рубежом.

А вот все остальные авиаперевозчики потеряли лишь около половины своего пассажиропотока, главным образом из-за прекращения всех международных полетов за исключением так называемых вывозных рейсов (за которые, кстати, государство выделило им отдельную компенсацию в размере более 1,5 млрд рублей).

Тем не менее, им ничто не мешает наращивать свое присутствие внутри страны, чтобы хоть отчасти компенсировать потери. И это, судя по все, уже происходит.

Так, по данным Росавиации, в первые два месяца нынешнего года пассажиропоток на внутренних линиях вырос почти на 6,7% и превысил 10 млн человек. Точные данные за март наши авиационные власти еще не опубликовали.

Но, судя по данным все той же Росавиации, трафик на внутрироссийских направлениях в прошлом месяце вырос более чем на 11%. А значит, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии, преждевременно.

Иное дело Западная Европа. Например, в Германии пассажиропоток в последние две недели упал почти на 98%. Так, с 30 марта по 5 апреля этого года немецкие аэропорты обслужили всего немногим менее 98 тысяч человек, против 4,5 млн человек за этот же период в прошлом году. Глава Lufthansa Карстен Шпор заявил, что его авиакомпания теряет миллион евро в час и этим потерям невидно конца. Г-н Шпор уже обратился в правительство ФРГ за экстренной помощью, но пока что ее не получил.

А вот национальная авиакомпания Сингапура — Singapore Airlines — получила сразу 19 млрд долларов финансовой помощи. Из них 15 млрд долларов в виде гарантий по кредитам предоставил Temasek Holdings, а еще 4 млрд долларов ссудила авиаторам DBS Group Holdings.

Но самую мощную поддержку национальной индустрии авиаперевозок пообещали оказать США. Это страна выдаст шести крупнейшим авиакомпаниям Америки в общей сложности 25 млрд долларов с условием, что те не будут увольнять сотрудников до 30 сентября или менять коллективные договоры, а также выплачивать дивиденды и вознаграждения менеджменту.