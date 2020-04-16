Прогноз погоды на 14 дней: весна ушла на карантин – синоптики обещают грозы, шторм и снег

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 14 дней на большей части России будет холодно, пасмурно и дождливо. Кроме того, синоптики обещают грозы, шторм и снег. Климатическая весна, которая обычно во второй половине апреля уже вовсю радует россиян, не торопится наступать - вместе со свей Россией она ушла на карантин.

Погода до конца апреля на Урале и в Приморье

Так, до конца апреля весна так и не придёт на большую часть Урала. Например, в Южном Урале, где все последние дни наблюдаются температурные качели, уже завтра начнётся мощное похолодание. При этом, по прогнозу синоптиков, в ночные часы в регионе ожидаются заморозки до минус 1-2, возможет мокрый снег и неприятный, холодный ветер. Днём также будет некомфортно и пасмурно.

В частности, в Челябинске с 17 по 20 апреля средняя температура в светлое время суток составит плюс 7-8, ожидаются осадки. Ещё холоднее здесь станет в конце текущего месяца – последние дни апреля в регионе будет пасмурная погода, пройдёт мокрый снег с дождём, а температура воздуха даже в дневные часы станет опускаться до отрицательных значений. Так, с субботы, 25 апреля по четверг, 30 апреля воздух местами будет остывать до минус 1, а после полуночи – до минус 5. Ожидается сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Холодно и пасмурно в ближайшие 14 дней будет на Среднем Урал – уже завтра сюда вернётся дождливая погода с сильным ветром. По данным синоптиков, местами по ночам будет идти мокрый снег, рано утром возможен ледяной дождь. Ночью погодные градусники покажут минус 2-4 днём, днём - от минус 1 до плюс 4.

В Приморье также пока весной даже не пахнет. Так, во Владивостоке в ближайшие 14 дней ожидаются осадки в виде дождя и дождя со снегом. В понедельник, 20 апреля в столице Приморья возможен проливной дождь, а дневной температурный фон составит плюс 2-5. В дальнейшем пасмурная погода в регионе сохранится. Например, уже во вторник, начиная с 21 апреля, всю территорию края начнёт заливать дождь, который местами будет сменяться снегом, а воздух в отдельные сутки станет остывать до минус 1-2.

Прогноз погоды на 14 дней в Краснодарском крае и Крыму

По прогнозу синоптиков, как минимум до конца 25 апреля в регионах Кубани серьезного потепления не ожидается. Даже на черноморских курортах Краснодарского края весна продолжит находиться на карантине. Так, в Сочи, где во второй декаде апреля уже обычно можно принимать солнечные ванны, в этом году даже на пике тепла выше плюс 14-15 столбики термометров не поднимутся, на море ожидается шторм. Ночью же и вовсе – всего плюс 7-9, что значительно ниже климатической нормы.

После 25 апреля в кубанских регионах станет более комфортно – температурный фон стабилизируется на отметке плюс 20-21. Но ожидается повышенная облачность, поэтому временами пройдут дожди, которые не дадут температуре повыситься более серьёзно.

При этом в пресс-службе регионального управления МЧС предупредили, что в ночь на 17 апреля в горах Краснодарского края, исключая город-курорт Сочи, и Республику Адыгея, будет лавиноопасно. Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, а также линий связи и ЛЭП, объектов инфраструктуры.

Штормовое предупреждение объявлено и в Крыму. Согласно информации Гидрометцентра полуострова, оно продлится минимум до 20 апреля. В Симферополе в ближайшие дни ожидается переменная облачность, без осадков, но с сильным западным ветром до 13-16 метров в секунду. И если днём воздух может прогреться до плюс 14, то в ночные часы ожидаются почти зимние минус 1 плюс 2.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Ушла весна на самоизоляцию и в Москве. По прогнозу синоптиков, в Москве она не собирается заявлять о своих правах до конца апреля-2020. Так, в пятницу 17 апреля, рано утром в столичном регионе столбики термометров будут опускаться до минус 3, а днём выше плюс 6-7 не поднимутся. Ветер усилится до 17-19 метров в секунду. Будет пасмурно, с дождём, градом и мокрым снегом.

В ночь на субботу, 18 апреля станет ещё прохладнее – минус 4-5. Зато днём воздух может прогреться до плюс 10. Но без осадков вновь не обойдётся. При этом, метеорологи предупреждают, что в середине следующей недели пойдёт вверх атмосферное давление – 21-22 апреля барометры покажут 752-754 мм рт. ст. Зато в последние апрельские выходные ожидается его резкое падение до 737-740 мм рт. ст.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 22 по 25 апреля погода вновь удивит очередной холодной атакой. И если в черте города ещё будет относительно тепло, то в области в ночные часы подморозит до минус 2-3.