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Путин объявил о переносе Парада Победы

Москва, 16.04.2020

Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы, который должен был пройти в Москве 9 мая. На встрече с членами Совбеза российкий лидер заявил, что парад в это день не состоится из-за пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

«Риски, связанные с распространением заболевания, не позволяют нам проводить подготовку к празднованию», – подчеркнул Путин.

По его словам, все торжественные мероприятия, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут в 2020 году, но позже.

Напомним, накануне в ряде российских СМИ появилась информация, что 16 апреля в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин может объявить и переносе Парада Победы из-за непростой ситуации с коронавирусом в стране. Об этом, в частности, утверждалось в материале РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом неизвестно. При этом он признал, что власти страны рассматривают самые разные варианты.

Статистика по коронавирусу на 16 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 448 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 27 938 пациентов с COVID-19. 15 апреля в России было зафиксировано 3 388 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 370 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 16 146.

На втором месте – Подмосковье (+467 случаев инфицирования в сутки), на третьем – Санкт-Петербург (+154). Далее следуют Нижегородская область (+65) и Ингушетия (+63). Выписаны 318 человек, в сумме число поправившихся составляет 2 304.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии. Для оформления пропуска жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

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