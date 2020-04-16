Путин предложил запустить льготную ипотеку по низкой ставке

Глава российского государства Владимир Путин предложил запустить в России льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет приобрети жильё комфорт-класса по ставке 6,5%. При этом такая ставка сохранится на весь срок выплат.

По словам президента, за такой ипотекой можно будет обратиться в банки до 1 ноября 2020 года. На реализацию программы потребуется около 6 млрд рублей, передаёт ТАСС.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, тем сам, поддержать, как граждан страны, так и строительную отрасль», – заявил Путин в ходе совещания по поддержке строительной отрасли, которая проходит сейчас в удалённом формате.