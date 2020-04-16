Коронавирусы уже давно эксплуатируют человечество. Есть несколько вариантов их проявления: простуда, тяжелый острый респираторный синдром и так называемый ближневосточный респираторный синдром.

Однако пандемия Covid -19 ввергла мир в настоящий хаос. Всего за несколько месяцев она обосновалась в десятках стран и унесла более 100 000 жизней, при этом ее распространение не остановилось.

Это действительно необычайное достижение для колючего шарика генетического материала, покрытого жирными химическими веществами – липидами, диаметром всего в 80 миллиардных долей метра (внешний вид вируса). Воистину человечество было унижено очень скромным противником.

Covid -19 был неизвестен науке пять месяцев назад. А сегодня это предмет изучения в беспрецедентных масштабах. Разрабатываются вакцины, испытываются противовирусные препараты и появляются новые диагностические тесты.

Так что мы узнали за это время и могут ли эти знания положить конец пандемии? Итоги научных изысканий подвели журналисты «Гардиан».

Откуда пришел вирус?

Исследователи обнаружили, что Covid -19 почти наверняка впервые возник у летучих мышей, которые в процессе эволюции выработали жесткую иммунную реакцию практически на все болезни. Эта защита заставляет вирусы размножаться быстрее, чтобы они могли преодолеть сопротивление стойкого организма летучих мышей. В свою очередь, это превращает животное в резервуар быстро размножающихся и легко передаваемых вирусов. Когда зараза проникает в других млекопитающих, со слабой иммунной системой, то, не встречая сопротивления, она отлично чувствует себя в телах своих новых хозяев.

«Этот вирус, скорее всего, передался от летучей мыши другому животному, с которым потом контактировал человек, возможно, это случилось на рынке», – говорит профессор – вирусолог Эдвард Холмс из Сиднейского университета, – «зараза распространилась на человека, который потом передал ее кому -то еще, и в результате произошла вспышка».

Как распространяется вирус?

Капли воды, содержащие вирус, выбрасываются инфицированным человеком при кашле или чихании. Зараженные частицы вступают в контакт с клетками, выстилающими горло и гортань. Эти клетки имеют большое количество рецепторов – известных как Ace-2.

«У вируса есть белок, готовый блокировать рецепторы и вводить свою РНК в клетку», – утверждает профессор -вирусолог Джонатан Болл из Ноттингемского университета.

Оказавшись внутри, РНК делает несколько копий вируса. Они вырываются из клетки, и инфекция распространяется. Антитела, генерируемые иммунной системой человека, нацеливаются на вирус и в большинстве случаев останавливают его развитие.

«Инфекция Covid -19, как правило, незаметная, и это действительно секрет успеха вируса», – добавляет Джонатан Болл, – «многие люди даже не подозревают, что у них есть инфекция, поэтому ходят на работу, в супермаркеты и заражают других».

В отличие от Covid -19, Sars (разновидность коронавируса) мучительно убивает примерно одного из 10 инфицированных.

Почему вирус иногда вызывает смерть?

Серьезные проблемы начинаются, когда вирус движется вниз по дыхательным путям и заражает легкие, которые еще богаты клетками с рецепторами Ace-2. В этих случаях пациентам может потребоваться лечение в реанимации.

Хуже того, в некоторых случаях иммунная система человека из –за повышенной нагрузки дает сбой, и вместо защиты организма, атакует и разрушает его. Это называется штормом цитокинов. (На греческом языке «цито» означает клетку, а «кино» – движение.) В некоторых случаях это может убить пациента.

До сих пор не понятно, почему цитокиновые бури возникают лишь у некоторых людей, а не у подавляющего большинства зараженных.

Защищены ли мы на всю жизнь, если переболеем?

Врачи обнаруживают довольно высокий уровень антител в крови у выздоравливающих пациентов.

«Ясно, что иммунные реакции на Covid -19 у инфицированных людей повышаются», – говорит вирусолог Майк Скиннер из лондонского Имперского колледжа, – «антитела обеспечат защиту от будущих инфекций. Но вряд ли эта защита будет на всю жизнь».

Большинство вирусологов считают, что иммунитет против Covid -19 продержится всего год или два. «Если даже большинство людей переболеют, мы все равно увидим сезонные пики заражения», – говорит вирусолог.

Одни эксперты считают, что болезнь может стать менее опасной, другие ожидают мутации вируса и увеличение его смертоносности. «В конце концов, все приведет к разработке и внедрению эффективной вакцины, которая избавит нас от угрозы Covid-19», – утешает Майк Скиннер.

Когда мы получим вакцину?

Недавно журнал Nature сообщил, что по всему миру было запущено 78 проектов по вакцинам, а еще 37 находятся в разработке. Среди реализуемых проектов – программа вакцинации, первая фаза испытания которой сейчас проходит в Оксфордском университете, две другие – в американских биотехнологических корпорациях и еще три – в китайских научных группах. Разработчики вакцин планируют начать тестирование на людях в этом году.

Этот вселяет надежду на то, что вакцина Covid -19 может быть разработана за довольно короткое время. Однако этот процесс будет тормозить необходимость проведения испытаний на людях.

Некоторые ученые предложили способ его ускорить – преднамеренно заражая добровольцев, чтобы определить эффективность вакцины. «Этот подход не без рисков, но потенциально может ускорить тестирование вакцины», – говорит Нир Эйал, профессор биоэтики в университете Ратгерса.

Волонтеры должны быть молодыми и здоровыми, подчеркивает он: «Их состояние будет тщательно контролироваться, у них будет доступ к интенсивной терапии и любым лекарствам». Результатом может стать вакцина, которая спасет миллионы жизней, будучи готовой к использованию за гораздо более короткое время, чем та, которая прошла стандартные испытания.

Однако метод намеренного заражения людей – сомнителен. «Мы должны все тщательно продумать», – говорит профессор Адам Финн из Бристольского университета, – «энтузиазм может стоить молодым людям жизни. Пока до финального этапа испытаний далеко, у нас есть время тщательнее рассмотреть эту идею».

Перевод Ефросинии Арзумановой