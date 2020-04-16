СПЧ выступает против переноса даты окончания Второй мировой войны

Совет при президенте РФ по правам человека просит Совет Федерации отклонить законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны, говорится в заявлении СПЧ, опубликованным на сайте организации.

Ранее сообщалось, что памятная дата окончания Второй мировой войны может быть перенесена со 2 сентября на день позже. Однако, как напомнили в СПЧ, 3 сентября является датой теракта в Беслане. В этой связи в организации считают данный перенос недопустимым.

«Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября, поскольку это памяти жертв теракта в Беслане», - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В правозащитной организации считают, что перенос даты является ошибкой, поскольку дата 3 сентября будет навсегда связана с трагедией в Беслане, которая унесла жизни 333 человек, большинство из которых дети. Прежде всего, непонимание переноса даты Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен непониманием со стороны родственников погибших, считают правозащитники.

«Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян как день ужасного теракта», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня в России рассматриваются две даты для проведения парада Победы. 24 июня, поскольку в этот день в 1945 году прошел парад Победы, которым командовал маршал Георгий Жуков. Второй вариант, проведение парада 3 сентября, в день официальной даты окончания Второй мировой войны.