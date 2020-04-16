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США готовы направить в Россию аппараты ИВЛ

Москва, 16.04.2020

Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме пообещал помочь России и другим остронуждающимся странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС. Глава Белого дома готов отправить партию ИВЛ в Москву, как только наладят собственное производство.

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. У них сложные времена в Москве. Мы им поможем», - сказал Трамп. Также он заявил, что США готовы помочь и другим странам, где больных все еще много, в частности, Италии, Испании и Франции.

Напомним, ранее в Кремле приняли решение отправить в США груз медицинских принадлежностей, включающий аппараты ИВЛ. В связи с эти в российском МИД заявили, что Россия и США не раз выручали друг друга в сложные времена, а эпидемия коронавируса не стала исключением. В госдепе заявили на этот счет, что без сомнения, страны продолжат помогать друг другу и в будущем.

На сегодня масштабный выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких налаживают несколько американских компаний. В этой связи Дональд Трамп задействовал закон о производстве военного времени, для ускорения  производства. В свою очередь в России также готовы нарастить производство аппаратов ИВЛ до 1,5 тысячи в месяц, о чем заявил глава Минпромторга Мантуров.

 

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