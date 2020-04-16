США обвинили Москву в опасных экспериментах с ядерным оружием

Как говорится в ежегодном докладе госдепартамента США, переданном в конгресс, Россия могла проводить эксперименты с ядерным оружием, которые привели к опасным последствиям, передает РИА «Новости».

В документе сообщается, что «США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии». В Вашингтоне выразили обеспокоенность данным фактом, а также не соблюдением Россией обязательств по уведомлению сторонами друг друга в соответствии с договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года.

При этом в госдепартаменте уточнили, что не владеют точной информацией о проведении Москвой подобных экспериментов в прошлом году. В докладе только высказывается предположение, что «возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера». Госдепартамент считает, что Кремль обязан уведомлять США о подобного рода экспериментах в целях проведения Вашингтоном верификации испытаний в связи с протоколом к договору провести. В Москве пока сохраняют молчание по поводу данного доклада.

Напомним, в июле 1974 года между СССР и США был подписан договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, который ограничивал порог мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривал систему взаимного контроля за соблюдением соглашения. Согласно этому документу США и Россия должны обмениваться уведомлениями при соответствующих испытаниях.