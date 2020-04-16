В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о возможном переносе парада Победы

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – прокомментировал появившиеся накануне в российских СМИ сообщения о том, что сегодня Владимир Путин объявит о переносе Парада Победы.

По словам представителя Кремля, ему об этом ничего неизвестно. При этом он признал, что власти страны рассматривают самые разные варианты, передаёт РИА Новости.

«Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты, с учётом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», – подчеркнул Песков в ходе ежедневной встрече с журналистами.

На уточняющий вопрос одного из них, есть ли какие-либо предположительные даты, представитель Кремля предложил дождаться решения президента.

«Давай дождёмся того момента, когда президент объявит о своем решении», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Накануне в ряде российских СМИ появилась информация, что 16 апреля в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин может объявить и переносе Парада Победы из-за непростой ситуации с коронавирусом в стране. Об этом, в частности, утверждалось в материале РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Статистика по коронавирусу на 16 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 448 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 27 938 пациентов с COVID-19. 15 апреля в России было зафиксировано 3 388 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 370 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 16 146.

На втором месте – Подмосковье (+467 случаев инфицирования в сутки), на третьем – Санкт-Петербург (+154). Далее следуют Нижегородская область (+65) и Ингушетия (+63). Выписаны 318 человек, в сумме число поправившихся составляет 2 304.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Для его оформления пропуска жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.