В Москве впервые с 11 апреля снизился суточный рост новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 1 370 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, с 11 апреля это первое снижение прироста заболеваемости в российской столице, при этом прирост инфицированных снизился почти на 23% по сравнению с предыдущим днём, когда было зафиксировано 1 774 новых случаев коронавируса.

Ранее снижение темпа роста случаев заболевания COVID в Москве фиксировался 11 апреля, когда было выявлено 1 030 новых подтвержденных диагнозов, что на 8,4% ниже показателя предыдущего дня. Кроме того, в столице продолжается снижение числа умерших от коронавируса. Так, по состоянию на вечер 15 апреля, в Москве скончались 7 заболевших, 14 апреля — 11 человек, 13 апреля — 13.

Тем самым, пока сбывает прогноз «Эксперта». Ещё 30 марта мы опубликовали материал «Когда пандемии придет конец?», в котором был дан прогноз, когда распространение вируса COVID-19 пойдёт по нисходящей в нашей стране. Проанализировав «математику вируса», его особенности, внутренние и внешние факторы, а также то, по какому сценарию шёл рост заболевания коронавирусом в разных странах мира, мы предположили, что картину распространения COVID-19 в РФ определит первая неделя апреля и сдерживающие меры, связанные с режимом самоизоляции.

В итоге, был сделан следующий вывод: если считать, что принятые меры окажутся так же эффективны, как в Великобритании, то пик заболеваемости в Москве составит 15 тыс. человек примерно к 15 апреля.

Напомним, согласно данным оперативного штаба на 10:30 мск 15 апреля, число заболевших коронавирусом в Москве составляло 14 776 человек. Таким образом, наш прогноз по числу людей, у которых к этому дню выявлен COVID-19, близок к 100%. Поэтому, можно осторожно предположить, что также сбудется и вторая часть прогноза относительно того, что это уже пик, после которого начнётся плато, а далее плавный спад числа заболевших этой смертельной инфекцией. Пока сегодняшняя статистика это подтверждает

Статистика по коронавирусу на 16 апреля в России и Москве

За последние сутки в 65 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 3 448 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 27 938 пациентов с COVID-19. 15 апреля в России было зафиксировано 3 388 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 370 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 16 146.

На втором месте – Подмосковье (+467 случаев инфицирования в сутки), на третьем – Санкт-Петербург (+154). Далее следуют Нижегородская область (+65) и Ингушетия (+63). Выписаны 318 человек, в сумме число поправившихся составляет 2 304.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Для его оформления пропуска жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.